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وفد من السفارة اليابانية يشيد بتطور الكراتيه الأردنية

2/10/2024 11:24:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- استقبلت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث وفدا من السفارة اليابانية في عمان ممثلا بالملحق الثقافي ميكا يامادا وسارة فاروقة مسؤولة الشؤون الثقافية، وبحضور د. يوسف خير أمين السر، ود. إياد الملاح الناطق الإعلامي، وتم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الاتحاد والسفارة.
وقام وفد السفارة اليابانية بالإطلاع على تدريبات المنتخبات الوطنية في صالة الأمير راشد، والتقوا باللاعبين والجهازين الفني والإداري بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم، وقد أشادت الملحق الثقافي للسفارة اليابانية ميكا يامادا بالإنجازات التي تشهدها الكراتيه الأردنية والتطور الملحوظ للعبة، مؤكدة حرص السفارة اليابانية على إدامة التعاون المستقبلي بين الطرفين.
وقالت رئيس اتحاد الكراتيه منار شعث: " كان اللقاء مثمرا مع وفد السفارة اليابانية وقدمت شرحا عن نشأة الكراتيه في الأردن والإنجازات التي تحققت على الصعيدين العربي والدولي العام الماضي والطموحات المستقبلية للاتحاد، وتمت مناقشة أجندة الاتحاد للعام الحالي، والخطة الاستراتيجية وأهداف السنة الحالية وكيفية التطوير كما طلب وفد السفارة اليابانية، عمل شراكة استراتجية مع اتحاد الكراتيه، وتم الحديث عن نوعية الدعم المطلوب". من جهة أخرى، اختتمت أول من أمس بطولة المملكة للكراتيه والتي أقيمت في صالة الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس بمدينة الحسين للشباب بمشاركة 186 لاعبة ولاعبا مثلوا 23 مركزا وناديا من مختلف محافظات المملكة، وضمن فئات الشباب والشابات وتحت 21 سنة للذكور والإناث وفئة السيدات والرجال وفئة الرواد للأوزان كافة.
وتشمل روزنامة اتحاد الكراتيه 4 بطولات، سيحصل فيها اللاعبون على نقاط في التصنيف المحلي وهو ما يؤهل أصحاب المراكز الأولى إلى دخول المنتخبات الوطنية.

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