رغم الخسارة.. شكرا لأنكم جعلتمونا نعيش الحلم

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

الدوحة - تبخر حلم المنتخب الوطني في إحراز لقب كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بعدما خسر السبت في المباراة النهائية أمام المنتخب القطري المضيف بنتيجة 1-3 على ملعب“لوسيل”.

وحيّا جلالة الملك عبدالله الثاني المنتخب الوطني بعد أدائه المبهر في البطولة، وقال جلالته، في تغريدة عبر حسابه على منصة“X”:“عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية”.

وأضاف جلالته:“نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي”.

وشهدت المباراة حضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من المنصة الرسمية للقاء، الذي حضره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة جياني انفانتينو.

وأشادت جلالة الملكة رانيا بأداء منتخب النشامى خلال مشواره في بطولة آسيا، وقالت الملكة في منشور لها عبر منصة“X”:“ما خسرتوا يا نشامى لأنكم ربحتوا قلوب كل الأردنيين، أبطال بلعبكم وأخلاقكم وروحكم الرياضية! قديش احنا فخورين فيكم. مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني. وهنيئاً للشقيقة قطر الفوز”.

ونشر ولي العهد عبر حسابه على منصة“أنستجرام” قائلا:“فخورون بكم جدا.. يضرب بكم المثل في الأداء الجبار والإصرار على تقديم الأفضل دائما، أفرحتم الشعب من الصغير إلى الكبير، شكرا لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق”.

وشارك ولي العهد في مراسم التتويج، حيث قلد سموه لاعبي المنتخب الوطني بالميداليات الفضية، حيث حل“النشامى” وصيفا في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، كأفضل إنجاز يحققه بعد 4 مشاركات سابقة لم يستطع خلالها تجاوز الدور ربع النهائي، فيما توجت قطر للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزها بالنتيجة ذاتها بالمباراة النهائية على اليابان في العام 2019.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ مشاركته في البطولة بالمجموعة الخامسة، بالفوز على المنتخب الماليزي برباعية بيضاء، قبل أن يتعادل أمام كوريا الجنوبية 2-2، فيما خسر بمباراته الأخيرة بالدور الأول أمام البحرين بهدف نظيف، قبل أن يتخطى العراق بثمن النهائي بنتيجة 3-2، فيما عبر منتخب طاجيكستان بالدور ربع النهائي بهدف نظيف، وسجل فوزا تاريخيا في المربع الذهبي على حساب كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل.

قطر 3 الأردن 1

مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي (صالح راتب)، علي علوان (أنس العوضات)، موسى التعمري ويزن النعيمات.

المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)

قطر: مشعل برشم، المهدي علي (خوخي بوعلام)، طارق سلمان، لوكاس مينديز، محمد البياتي، أحمد فتحي، جاسم عبد السلام (علي أسد)، يوسف عبدالرزاق (إسماعيل محمد)، حسن الهيدوس (عبد العزيز حاتم)، أكرم عفيف والمعز علي.

المدير الفني: ماركيز لوبيز (إسبانيا)

الحكام: حكم الساحة ما نينج (الصين)، المساعد الأول زهو في (الصين)، المساعد الثاني زهانج شينج (الصين)، والحكم الرابع ليجيز تانتاشيف (أوزبكستان).

الإنذارات: علي علوان، سالم العجالين، يزن النعيمات (الأردن) علي أسد، مشعل برشم (قطر)

سيناريو الأهداف

- انبرى لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف لتنفيذ ركلة الجزاء الذي تحصل عليها بذاته، بعد عرقلته من مدافع المنتخب الوطني عبد الله نصيب“ديارا” داخل المنطقة المحرمة، ليسدد الكرة أرضية على يمين الحارس يزيد أبو ليلى (22).

- رفع لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد كرة مقوسة من الجهة اليمنى، استقبلها يزن النعيمات ببراعة، مسددا الكرة بيسراه بإتقان على يسار الحارس القطري مشعل برشم هدف التعادل (67).

- نفذ لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف ركلة الجزاء الثانية على يمين الحارس أيضا، بعد إعاقة من اللاعب محمود مرضي (73).

- سجل لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف“الهاتريك” من علامة الجزاء أيضا، مسددا الكرة على يسار أبو ليلى الذي تسبب بها بإعاقته لعفيف داخل المنطقة (90+5).

فرص اللقاء

- تصدى أبو ليلى لمحاولة عفيف من مسافة قريبة وحول الكرة إلى ركنية (7).

- سدد عفيف من داخل منطقة الجزاء كرة خفيفة استقرت بين أحضان أبو ليلى (8).

- أبعد برشم تسديدة النعيمات الصاروخية من خارج منطقة الجزاء بقبضة يده (16).

- تألق أبو ليلى في إبعاد الكرة الرأسية من المدافع مينديز وحولها لركنية (33).

- سدد مرضي كرة قوية من مسافة بعيدة لكنها لم تعرف طريق المرمى (45).

- أنقذ المدافع القطري محاولة التعمري من مسافة قريبة (45+3).

- رفع علوان كرة بالمقاس على قدم التعمري سددها من اللمسة الأولى بدون تركيز فوق المرمى (45+6).

- حاول علوان مباغتة الحارس القطري بكرة خلفية مرت بجانب القائم الأيسر (57).

- مرر التعمري كرة على طبق من ذهب لحداد الذي جاءت تسديدته أرضية أبعدها الحارس لركنية (59).

- أهدر العرب فرصة تعديل الكفة من كرة مقصية وسط حضور مميز للحارس القطري (60).

- مر التعمري من دفاعات قطر وسدد الكرة بقوة لكن الحارس أبعدها، ليكملها علوان بكعبه بجانب المرمى (61).

- أبعد أبو ليلى بحضور تام الركلة الثابتة التي نفذها عفيف من حدود منطقة الجزاء (83).

شذرات وكواليس

- للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني، يتم احتساب ضده 3 ركلات جزاء خلال مباراة واحدة، فيما تعد هذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يحتسب فيها العدد نفسه من ركلات الجزاء في المباراة النهائية.

- نجح يزن النعيمات في هز الشباك بمباراتين متتاليتين، ليكون اول لاعب في تاريخ المنتخب الوطني يحقق ذلك في تاريخ المسابقة.

- أصبح لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف أول لاعب في تاريخ كأس آسيا يسجل أهدافا في نهائيين مختلفين بالمسابقة، بعد تسجيله هدفا في نهائي النسخة الماضية في العام 2019 بمرمى اليابان.

- حمل اللاعب العراقي المعتزل يونس محمود كأس البطولة، ودخل به إلى أرض الملعب، علما بأنه كان بطلا مع منتخب بلاده في نسخة العام 2007.

- يعد المنتخب القطري السادس عبر التاريخ الذي يتوج بلقب البطولة على أرضه، فيما يعتبر المنتخب الخامس الذي يحصل على اللقب في نسختين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية (1956-1960)، وإيران (1968-1972-1976)، والسعودية (1984-1988)، واليابان (2000-2004)

- قام المنشد الأردني محمد بشار بأداء السلام الملكي بصوته قبل انطلاقة المباراة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الأردنية الحاضرة بالمدرجات، بشار سبق له الظهور في الملاعب القطرية أثناء أداء النشيد الوطني لجميع الدول العربية في كأس العرب نهاية العام 2021.

- تابع مباراة المنتخب الوطني ونظيره القطري 86492 مشجعا من المدرجات، في أكثر مباراة شهدت حضورا جماهيريا بالبطولة الحالية، فيما كانت المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان الثانية من حيث الحضور الجماهيري بواقع 82490 مشجعا، فيما بلغ عدد إجمالي الحضور في البطولة مليون و509 آلاف و496 مشجعا، وهو الأعلى بتاريخ البطولة.

الجوائز الجماعية والفردية

- حصل المنتخب القطري على جائزة اللعب النظيف المقدمة من الاتحاد الآسيوي، تسلمها قائد المنتخب حسن الهيدوس.

- حصل لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف على جائزة هداف البطولة، بعد تسجيله 8 أهداف في النسخة الحالية.

- حصل لاعب المنتخب القطري مشعل برشم على جائزة أفضل حارس مرمى بالبطولة.

- حصل لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

- حصل المنتخب الوطني باحتلاله المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار.



















