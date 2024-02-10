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إعلام إسرائيلي: خطة هجوم رفح جاهزة

2/10/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن خطة الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة جاهزة، وأن الجيش ينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي.

بوريل: الهجوم على رفح سيؤدي إلى توترات خطيرة مع مصر
من جهته قال مفوض السياسات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وتوترات خطيرة مع مصر.
واستئناف مفاوضات الرهائن وتعليق الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء.

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