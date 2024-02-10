إعلام إسرائيلي: خطة هجوم رفح جاهزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن خطة الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة جاهزة، وأن الجيش ينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي.
بوريل: الهجوم على رفح سيؤدي إلى توترات خطيرة مع مصر
من جهته قال مفوض السياسات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وتوترات خطيرة مع مصر.
واستئناف مفاوضات الرهائن وتعليق الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء.
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