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مخاوف من تقنيات تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة

2/10/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقول الجيش الإسرائيلي إنه لجأ للمرة الأولى في قطاع غزة إلى تقنيات للذكاء الاصطناعي تهدف لإسقاط المسيّرات ورصد أنفاق حركة حماس، لكنها تثير مخاوف من دور الأسلحة الذاتية التشغيل في الحروب.
وألمح الجيش الشهر الماضي إلى الغاية من هذه التقنيات، حين أشار المتحدث باسمه دانيال هغاري الى أن القوات الإسرائيلية تعمل "بالتوازي فوق الأرض وتحتها".
وأكد مسؤول عسكري لوكالة "فرانس برس"، أن هذه التقنيات تستخدم بالدرجة الأولى لإسقاط مسيّرات تستخدمها الفصائل الفلسطينية، ورسم خرائط لشبكة الأنفاق في القطاع المحاصر.
وطوّرت هذه التقنيات شركات إسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الذي يعاني من تبعات الحرب المستمرة منذ أشهر.

ويقول رئيس الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا "ستارت آب نايشن سنترال"، آفي هاسون: "عموما، الحرب في غزة تسبّب مخاطر، لكنها تتيح أيضا فرصا لاختبار التقنيات الجديدة في هذا المجال"، مضيفا "في ميدان المعركة والمستشفيات، ثمة تقنيات استخدمت في هذه الحرب لم يتم استخدامها سابقا".
لكن هذه التقنيات تثير قلق منظمات حقوقية، خصوصا في ظل الحصيلة المرتفعة للقتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين الذين يشكّلون غالبية ضحايا الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وتقول الخبيرة في قسم الأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش ماري ويرهام، لوكالة "فرانس برس": "نحن نواجه أسوأ وضع ممكن لجهة القتل والمعاناة... وجزء منه تتسبب به التقنية الجديدة".
وأيدت أكثر من 150 دولة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارا للأمم المتحدة يتحدث عن "تحديات ومخاوف جدية" في مجال التقنيات العسكرية الجديدة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، وأنظمة السلاح الذاتية التشغيل.

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