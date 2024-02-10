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عموتة يتحدث عن مستقبله مع الأردن بعد خسارة نهائي كأس آسيا (فيديو)

2/10/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدث المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، عن مستقبله في قيادة النشامى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خسارة لقب كأس آسيا أمام قطر، في النهائي الذي جمع المنتخبين، مساء السبت، على ملعب لوسيل.
وسجل أكرم عفيف لاعب وسط منتخب قطر "هاتريك" في نهائي كأس آسيا قاد من خلاله منتخب بلده للفوز على الأردن بنتيجة (3-1) والتتويج باللقب.
منتخب قطر تواجه مع الأردن، اليوم السبت، في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
وقال عموتة في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "كان هناك تركيز عال وقتالية مميزة للاعبين وكان هناك توفيق كبير في الهجمات التي نقوم بها على مرمى الخصوم، ومستوانا كان جيدا جدا، وربحنا الثقة والأداء وأتمنى للاعبين آفاقا مستقبلية أفضل".

وأضاف: "مستقبلي سأتحدث عنه بعد ذلك وسأحصل على بعض الراحة الآن، لأن عندي ظروفا عائلية في المغرب وإن شاء الله سأرى إذا كنت سأستمر أو أتوقف وهي ظروف لازم أهتم بها وسأتحدث مع الإدارة بعد ذلك".
وتابع: "حتى الآن أنا متواجد مع المنتخب الأردني، وأتمنى من اللاعبين الالتزام بشكل أكبر خصوصا وهم مقبلون على تصفيات كأس العالم، وأرى أن منتخب النشامى قادر على التأهل للمونديال المقبل".
وكان منتخب قطر تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بينما جاء تأهل منتخب الأردن على حساب كوريا الجنوبية، بالفوز بهدفين دون رد.

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