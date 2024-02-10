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سوق مركزي يقضي على التشوه البصري في الشقيق

2/10/2024 11:17:51 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية الشقيق في نقل السوق الشعبي اليومي والأسبوعي، وسوق الخضار واللحوم والأسماك، من موقعه القديم إلى موقع السوق المركزي الجديد، نظرا لما يشهده موقع السوق القديم داخل الأحياء السكنية من زحام، فضلا عن تهالكه الذي أصبح يشكل تشوها بصريا للمركز.
((الوطن)) من جهتها رصدت السوق المركزي الجديد، وشاهدت التنبيهات من خلال اللوحة التي علقتها البلدية بمدخل السوق القديم، وحددت فيها مهلة لأصحاب البسطات من أجل الإسراع في المبادرة للانتقال إلى الموقع الجديد.
وأوضحت بلدية مركز الشقيق أن المستثمر تسلم موقع السوق الجديد، وبدأ في تجهيز المواقع الاستثمارية وتشغيلها. بينما نوه رئيس البلدية، المهندس محمد بن علي حكمي، إلى أن التوجه العام للبلدية يتمثل في معالجة جميع التشوهات البصرية، وخلق بيئة استثمارية مناسبة.

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