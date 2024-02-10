سوق مركزي يقضي على التشوه البصري في الشقيق

(MENAFN
- Al Watan) شرعت بلدية الشقيق في نقل السوق الشعبي اليومي والأسبوعي، وسوق الخضار واللحوم والأسماك، من موقعه القديم إلى موقع السوق المركزي الجديد، نظرا لما يشهده موقع السوق القديم داخل الأحياء السكنية من زحام، فضلا عن تهالكه الذي أصبح يشكل تشوها بصريا للمركز.
((الوطن)) من جهتها رصدت السوق المركزي الجديد، وشاهدت التنبيهات من خلال اللوحة التي علقتها البلدية بمدخل السوق القديم، وحددت فيها مهلة لأصحاب البسطات من أجل الإسراع في المبادرة للانتقال إلى الموقع الجديد.
وأوضحت بلدية مركز الشقيق أن المستثمر تسلم موقع السوق الجديد، وبدأ في تجهيز المواقع الاستثمارية وتشغيلها. بينما نوه رئيس البلدية، المهندس محمد بن علي حكمي، إلى أن التوجه العام للبلدية يتمثل في معالجة جميع التشوهات البصرية، وخلق بيئة استثمارية مناسبة.
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