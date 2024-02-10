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ابن معمر: الموائمة بين التغيرات التقنية ومصادر المعرفة أهم تحديات العصر

2/10/2024 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، أن الشباب اليوم متميزون أكثر من أجيال الأمس، بما يملكون من معارف، تتيحها لهم التقنيات الحديثة التي يتقنونها، مبينًا أن التحديات التي أمامهم تتمثل في الخبرة، ومعرفة تاريخهم القديم والحديث، ومنظومة القيم.
جاء ذلك خلال انطلاق ملتقى أندية القراءة الأول الذي نظمته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، بمشاركة 50 ناديًا للقراءة من مختلف أنحاء المملكة؛ لمناقشة التحديات التي تواجها، وتتمثل في كيفية تشجيع القراءة، وتوفير الأدوات التي تيسر وتشجع وتعالج القضايا التي تواجه من يبحث عن مصادر المعرفة؛ تفاعلاً مع الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الثقافة في تأصيل المعرفة وتطويرها والتشجيع على القراءة من خلال المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي يشكل أحد برامج المكتبة الثقافية.
وأوضح ابن معمر أن رؤية 2030 تحمل في طياتها الكثير من المشاريع الاجتماعية والثقافية والفكرية والمادية، حيث تعمل الرؤية على ترسيخ مفاهيم الثقافة والبحث عن المعرفة، مشيرًا إلى أن جيل الشباب لديه مسؤولية كبيرة لاستيعاب التطور الحاصل في العالم كله، ومواكبة ما عليه المملكة العربية السعودية من تطوير وتحديث غير مسبوق التي يقود فيها ولاة الأمر، وطننا المعطاء إلى مصاف دول العالم المتقدمة.
واختتم ابن معمر بقوله: نعمل على أن تحقق مصادر المعرفة أهدافها من خلال القراءة الواعية والفهم العميق؛ لنتعرَّف على الفرص والمخاطر والتحدي الأكبر هنا الوصول إلى مصادر المعرفة، سواء بالقراءة التقليدية، أم بمصادر أخرى وقراءات مختلفة من خلال التقنيات الحديثة.
يُذكر أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب؛ يشكِّل أحد المشروعات الثقافية الوطنية المستدامة لمكتبة الملك عبد العزيز العامة؛ يهدف إلى تعميق الروابط بين أفراد المجتمع والكتب، من خلال توفير بيئة مناسبة لأنشطة القراءة، وتوفير حاضنة لمبادرات البحث والقراءة والاطلاع، فضلاً عن مجموعة مناشط ومشروعات فرعية، من أبرزها: مهرجان القراءة الحرة لطالبات وطلاب التعليم العام؛ المكتبة المتنقلة؛ ومصادر التعلُّم المتنقلة؛ وفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمطار؛ وملتقى تجاربهم في القراءة؛ وملتقى تجاربهم في القراءة؛ والملتقيات الثقافية.

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