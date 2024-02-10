أنيميا الدم تتصدر مضاعفات الحمل في مستشفيات الصحة

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت حالات الأنيميا المصاحبة للحمل مضاعفات الحمل والولادة بمستشفيات وزارة الصحة لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الحالات 9.176 حالة، وعدد السعوديات المصابات 8.351 حالة والمقيمات 825 مقيمة، بينما بلغت حالات داء السكري السكر المصاحب للحمل 7.387 حالة، وسجلت المواطنات 6.822 حالة والمقيمات 565 حالة، وإجمالي حالات مضاعفات الحمل والولادة 54.114 حالة.
فقر الدم خلال الولادة
أوضحت طبيبة النساء والولادة ناهد أحمد: ((يحدث فقر الدم في أثناء الحمل عندما لا يتوافر المخزون الكافي من عناصر تصنيع كريات الدم الحمراء، لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، بينما ينتج جسد الحامل المزيد من كرات الدم الحمراء، خاصة في النصف الأخير، لتوفير احتياجات الأم والجنين. ومن المعروف أن كل خلية تحتاج الحديد كنواة لتصنيعها، لذا يزداد احتياج الجسم له، في حين لا يستطيع الجسم تصنيعه لكنه يمتصه من الطعام المتناول. وعلى الرغم من توافره في معظم الأطعمة، فإنه من الصعب امتصاصه، ويحتاج الجسم كذلك لتوافر حمض الفوليك في النظام الغذائي، لتكوين خلايا الدم بشكل صحي، الذي يُمتص بسهولة من الخضراوات الورقية)).
مضاعفات الأنيميا
أضافت: ((تؤدي الإصابة بفقر الدم في أثناء الحمل إلى الشعور بالإرهاق وشحوب البشرة وخفقان القلب وألم في الصدر وضيق في التنفس وبرودة الأطراف ودوار والإجهاد الشديد، وهناك 3 أنواع لفقر الدم: فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وفقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، وفقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12، وهنا تحتاج الحامل إلى البدء في تناول مكملات الحديد أو حمض الفوليك، بالإضافة إلى فيتامينات ما قبل الولادة، وقد يقترح الطبيب أيضًا إضافة المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك إلى نظام الغذائي، وإعادة فحص الدم بعد مرور 3 أسابيع، للتحقق من تحسن مستويات الهيموجلوبين. أما لعلاج نقص فيتامين ب 12، فيوصي بتناول مكملات فيتامين ب 12. كما يوصي الطبيب أيضًا بزيادة الأطعمة الحيوانية في النظام الغذائي)).
مضاعفات الحمل والولادة
حالات النزف قبل الولادة 6201 حالة
السعوديات 5798 حالة
المقيمات 403 حالات
حالات الربو المصاحب للحمل 5566 حالة
السعوديات 5241 حالة
المقيمات 325 حالة
حالات النزف بعد الولادة 5464 حالة
السعوديات 4885 حالة
المقيمات 579 حالة
حالات التهاب المسالك البولية 5419 حالة
السعوديات 5036 حالة
المقيمات 383 حالة
ارتفاع ضغط الدم المشخص قبل الحمل 3769 حالة
السعوديات 3438 حالة
المقيمات 331 حالة
ارتفاع ضغط الدم مع تسمم الحمل 3868 حالة
السعوديات 3439 حالة
المقيمات 429 حالة
حالات النزف في أثناء الولادة 905 حالات
السعوديات 837 حالة
المقيمات 68 حالة
ارتفاع ضغط الدم مع تسمم الحمل مصحوب بتشنجات 333 حالة
السعوديات 255 حالة
المقيمات 78 حالة
أمراض القلب المصاحبة للحمل 1163 حالة
السعوديات 1096 حالة
المقيمات 67 حالة
اضطرابات بالأوردة مصاحب للحمل 452 حالة
السعوديات 417 حالة
المقيمات 35 حالة
داء السكري المشخص قبل الحمل 4411 حالة
السعوديات 4095 حالة
المقيمات 316 حالة
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