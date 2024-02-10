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خاص جدا لكن للنشر

2/10/2024 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بعنوان مقالي نفسه، بدأت هنا قبل 12 سنة سلسلة مقالات تحمل العنوان ذاته، جعلتها وأجعلها تابعة لمناسبة علمية تخص أحد أبنائي أو بناتي، حفظ الله لنا ولكم ذرارينا، ووفقهم، وأنار لهم بصائرهم. ومناسبة هذه المرة تخص الابن مالك، واحتفاء مدرسته به وبزملائه، الخميس الماضي، بتخرجهم في المرحلة الثانوية، قبل نهاية العام الدراسي بثلث سنة، تفاؤلا منهم، وحسن تخطيط، وجميل توقع.
سميت ابني (مالك)، باسم جده لوالدته، الشريف مالك بن رضوان آل غالب، رجاء مني ومن محبوبتي الغالية، والدته بنت الأصول، أن يشابه جده، رحمه الله رحمة واسعة، في مكارمه ومحاسنه، ورجاء أن تتحقق فيه مقولة الأقدمين: ((لكل امرئ من اسمه نصيب))، والوقائع أثبتت وتثبت أن مثل هذه العوامل الخفية تسهم ولو بشكل جزئي في تشكيل شخصية المسمى، وفي معاملة الآخرين له، وعن هذا روي حديثه، صلى الله عليه وسلم: ((إذا بعثْتُم إليَّ رجلًا فابْعثوه حسَنَ الوجهِ، حسَنَ الاسم)).
حبيبي مالك، حماه ربي، بار للغاية، ورضي، بفضل الله تعالى، ومن الله عليه بالقبول بين أقرانه ومعلميه، وفي البيت مع جدته وإخوته الكبار والصغار مسالم جدا، يحافظ على صلاته، ويحب الصوم، ويعشق الاعتمار، ولا تفلت من فمه أي كلمة فيها إيذاء لمشاعر أحد، ويستعمل ابتسامته بذكاء في تلطيف الأجواء، وتحقيق رغباته الخاصة، وفي مجلسي أرقب تصرفاته مع الكبار، ويعجبني تقديره لهم، ولا أستغرب حبهم له؛ وحتى لا أتهم بالمجاملة، أعترف أن لديه بعض ((الحركات))، ولكنها متحملة، ويكفيني في غض النظر عنها بيت الشاعر العباسي الشهير، علي بن الجهم: وَمَن ذا الَّذي تُرضى سَجاياهُ كُلُّها * كَفى المَرءَ نُبلاً أَن تُعَدَّ مَعايِبُه((.
اليوم تتخرج يا مالك مع زملائك، وأمامكم عالم)) التعليم العالي((، الذي لا يصلح له إلا التخطيط المسبق، وأول ذلك تحديد الميول المهنية، وهناك اختبارات تساعدكم، وعليكم بذل كل الجهد في الحصول على قبول من الجامعات، واستيفاء المتطلبات الأساسية لذلك، واغتنام برنامج سيدي خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والفوز بالانضمام في مساريْ:))الرواد((، و))إمداد((، وعليكم الاستثمار في أنفسكم، وتطوير معارفكم، والاطلاع على عوالم جديدة، والاحتكاك بثقافات مختلفة، وترتيب الأوقات، ووزن الأمور، والاهتمام بصحة النفس، وصحة العقل، والتعرف على الناجحين، وقراءة الطرق التي أوصلتهم لذلك، والمحافظة من قبل ومن بعد على ما تربيتم عليه من الفرائض والمسنونات، ولا تتركوا الأدعية والتحصينات، ومن أكثرها مناسبة لكم ما سأله نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه من ربه، عز وجل:))اللَّهمَّ إنِّي أسالُك فِعلَ الخيراتِ، وتركَ المنكراتِ، وحبَّ المساكينِ، وأن تغفرَ لي وترحَمَني، وإذا أردتَ فتنةً في قومٍ فتوفَّني غيرَ مفتونٍ، وأسألك حبَّكَ، وحبَّ من يحبُّكَ، وحبَّ عملٍ يقرِّبُني إلى حُبِّكَ))؛ وفقكم ربي، وبارك لوالديكم فيكم، وبارك لكم فيهم.

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