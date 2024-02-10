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معتزلات الكتابة

2/10/2024 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشرت مؤخرا فكرة معتزلات الكتابة، وهي فكرة خلاقة بحد ذاتها لكنها على مستوى التطبيق والنتائج تحتاج لمزيد من التحسين والمراجعة.
لطالما كانت العزلة ( زمكان) النبوءات والتجليات والتجارب المعرفية العميقة، ومن العزلة كان يعود الحكماء والفلاسفة والرواة والشعراء.
اليوم نحن نرى نمطين من المعتزلات أحدهما ما يمضي إليه الشخص بخطة ذاتية وعلى نفقته الخاصة، وهذه تجربة ثرية أنصح بها كل من استطاع إليها سبيلا.
أما النمط الآخر فهو المعتزلات التي تنظمها الجهات الراعية للكتابة والشعر والأدب، وقد تابعت بعضا منها فوجدتها أقرب إلى فكرة استكشافية منفتحة الأفق ومهيأة لتوقعات أكبر.
ولتحسين برامج المعتزلات أقترح أولا تحديد أهداف كمية ونوعية يترجمها المشاركون إلى إنتاج إبداعي ملموس، وكذلك وضع معايير لقياس الأثر المادي والثقافي العائد من هذه المعتزلات.
معظم المعتزلات تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام وهذه في رأيي مدة لا تكفي للانخراط في تجربة العزلة على الإطلاق خصوصا مع وجود برامج تدريب وتنقلات مكثفة.
كما أن نوعية المشاركين تلعب دورا مهما في رفع قيمة التجربة الإبداعية، والملاحظ أن معظم المعتزلات تستقطب المبتدئين وأصحاب الإنتاج البسيط وتقدم برامج تدريب أساسي، وهذا يفرغ الاعتزال من معناه كونه في الأصل مرحلة وسيطة هدفها التجلي واستظهار العمق الإنساني والدخول في حالة اتصال مع ذات عارفة وعوالم ممتلئة.
من هنا أقترح أن تصمم تجربة الاعتزال لأشخاص سبروا أغوار الكتابة وتمكنوا من التفكير والتنظير والوعي والسكون بالقدر الكافي لرحلة يفترض أن تكون حالة استدعاء للنفس من ضجيج العالم لمواجهة مع الإدراك والروح والضمير.
متى تحدث العزلة؟ تحدث حين يغرق الشخص وحيدا في لحظته، وحين يمسك وحيدا بذاكرته، وحين يشحذ أدواته ولغته ومعانيه بجهد ذاتي يتآكل معه الوقت ويصمت أمامه كل شيء.
فلا تكون عزلة تلك التي ترافقها أجهزة الاتصال ومنصات التواصل وصور اليوميات واستعراض ذات الأقنعة اليومية التي تحول بين الإنسان وكينونته . لا تكون عزلة تلك التي يحمل فيها الشخص تفاصيل حياته العادية واتصالاته ومواعيده وفواتيره وعلاقاته. العزلة الحقيقية تعتي الفراغ من كل شيء وموجود، لإنتاج شيء ما لم يكن موجودا.

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