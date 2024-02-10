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درس سعودي في صدق المواقف وثبات المبادئ

2/10/2024 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه هي مواقف المملكة العربية السعودية على الدوام، وهكذا سياستها التي تقوم على المبادئ، وضوح غير قابل للتأويل ولا يرضى بأنصاف الحلول، حيث جدّدت موقفها المبدئي الذي سبق أن أعلنته منذ وقت طويل وأعربت عنه في مناسبات عديدة بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل، ما لم يتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ووضع الحلول العاجلة التي تكفل إقامة دولته المستقلة على حدود عام ((1967)) وعاصمتها القدس الشرقية، وإعادة كافة حقوقه، وإيقاف العدوان على غزة، وسحب كافة قوات الاحتلال من القطاع ووقف إطلاق النار بصورة نهائية.
لم يقتصر الموقف السعودي الشجاع على ذلك، بل إن المملكة جددت دعوتها للمجتمع الدولي، خصوصا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في ذلك لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وتحقيق السلام الشامل والعادل للجميع.
هذا الموقف التاريخي كررته وزارة الخارجية في بيانها خلال الأسبوع الماضي، مشيرة بوضوح إلى أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم استيفاء هذه الشروط، وهو ما يضع حدا لحملة التسريبات المتعمدة التي تقف وراءها عديد من الجهات الإعلامية والدبلوماسية الغربية، ويبرهن على سيادة القرار السعودي وعدم ارتهانه لأي حسابات من أي دولة كانت، كما يؤكد مواقف السعودية تجاه الشعب الفلسطيني ودعمه معنوياً ومادياً وسياسياً، والحرص على مصلحته وحصوله على حقوقه المشروعة.
وكانت بعض الدوائر السياسية قد حاولت في مرات كثيرة تسريب أخبار مغلوطة بإمكانية إقامة علاقات بين السعودية ودولة الاحتلال، كنوع من ممارسة الضغوط أو جس النبض، وحلقة ضمن ألاعيب السياسة ودهاليزها المتعرجة. وإن كانت المملكة في مناسبات سابقة عديدة قد أحجمت - ترفعا - عن الرد على تلك الترهات من باب رفض الانسياق وراء المزايدات، إلا أنها وضعت الآن حدا للمساومات وأكدت ثبات رؤيتها ووحدة مواقفها.
تلك التسريبات كانت تهدف لمحاولة إثارة الرأي العام، وإيهام المسلمين والعرب أن السعودية تنفتح في علاقتها مع إسرائيل، لكن الرياض سارعت لنفيها واجتثاثها، وبذلك دحضت هذه الادعاءات، وأكدت أن محاولة تسويق الشائعات عن مواقفها من القضية الفلسطينية لن تغير في موقفها الثابت والمؤكد عبر السنين.
والمتتبع لمسيرة التأييد والدعم السعودي المتواصل لفلسطين ومناصرتها لاستعادة حقوقها المشروعة يلحظ بوضوح أن ذلك ظل موقفا مبدئيا للمملكة لم يتغير منذ بروز أزمة فلسطين، فقد دأبت على إدانة ومواجهة كل أنواع الظلم والاضطهاد الذي تُمارسه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويشهد التاريخ أنها تدخلت في مرات كثيرة للدفاع عنهم في كافة المحافل الدبلوماسية والسياسية، وحشدت الدعم الدولي لمصلحتهم، واستقطبت العالم إلى جانبهم. كما واصلت تقديم الدعم للفلسطينيين في كافة المحافل الدولية وفي مصانع القرار العالمي، ورفضت بكل قوة تقديم أي نوع من التنازلات التي تضيع معها الحقوق المسلوبة.
فالمملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس المغفور له -بإذن الله- عبدالعزيز آل سعود، وضعت قضية فلسطين في مقدمة أولوياتها، وتولت تنسيق المواقف الإسلامية والعربية الداعمة لها، ولا يزال هذا الموقف ثابتا باعتبار فلسطين القضية المحورية لكافة المسلمين والعرب. كما تقدمت بمبادرة السلام العربية التي مثَّلت نقلة نوعية وسانحة مواتية لوضع حلول ناجعة لهذه المشكلة المستعصية، لكن التعنت الإسرائيلي حال دون استكمالها.
وأولت المملكة كذلك أهمية قصوى لإلزام تل أبيب على وقف بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، ودعمت ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن مصادرة الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل، ودعت مرارا وتكرارا للتقيد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تُعنى في الأساس بتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وكانت كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واضحة جدا في هذا الشأن عندما قال ((موقف المملكة الثابت والراسخ هو أن لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال القرارات المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته على حدود 1967)). ووصف ما يحدث في غزة من اعتداءات إسرائيلية متواصلة وتدمير المنشآت والبنى التحتية، بما فيها المؤسسات الصحية ودور العبادة بأنها كارثة إنسانية وجرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء، تتطلب القيام بدور جماعي لوقفها.
بهذه الشفافية تؤكد المملكة من جديد ثبات موقفها من هذه القضية المركزية، وهو موقف يستمد مبرراته من إدراكها لطبيعة المكانة الروحية التي تحتلها في نفوس المسلمين في كافة دول العالم كحاضنة للحرمين الشريفين ومهبط للوحي، إضافة إلى كونها دولة رئيسية وقائدة للعالم العربي. لذلك فهي توظف هذه الخصائص الفريدة، وتستخدم ثقلها السياسي الكبير لما يحقق الهدف الأسمى المتمثل في استعادة كافة الحقوق المسلوبة.
خلاصة القول، إن المملكة أزاحت كل غيوم التشكيك، ووضعت حدا لكل التسريبات المغرضة، وجددت التأكيد على موقفها الثابت، وهو أن لا تطبيع أو إقامة علاقات مع كيان يغتصب حقوق العرب والمسلمين، وينتهك محرماتهم ويصادر حقوقهم، ويتمادى في تجاوز الأعراف ويضرب بالقوانين عرض الحائط. فإذا كانت إسرائيل تريد العيش بسلام وسط دول المنطقة وتتمتع بعلاقات طبيعية معها فإن السبيل إلى ذلك معلوم، والطريق واضح، وهو إعادة الحقوق إلى أهلها، والانصياع إلى أصوات العقل، والكف عن استهداف الأبرياء. رفعت الأقلام وجفت الصحف.

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