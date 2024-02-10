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العقل العربي إما مراهق أو مستكين

2/10/2024 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) لن تجد مبحثاً يثير العقل مثل مبحث (العقل) نفسه، فهل تكتفي بمشروع الجابري الذي استبطن ابن خلدون في أطروحته ما بين مشارقة ومغاربة، لينقض طرابيشي هذه (القسمة الضيزى) حجراً حجراً، فتعود إلى حاضرك لتجد أن الوصف الأقرب في العقل العربي (الحالي) أنه عقل (مراهق) والمراهقة هنا نعني بها (أعراض استقطاب نفسي وذهني شديد بين زمنين ومرحلتين ينتج عنها تصرفات مضطربة متناقضة) فتراها تشتم (المركزية الغربية) باستعارات من (النقد الغربي لنفسه)، فحتى كتاب (الاستشراق) لإدوارد سعيد ليس إلا تصويبا علميا لمنهج (بعض) المستشرقين يستفيد منه كل صاحب دراسات إنثربولوجية في كندا أو الصين أو البرازيل، لينقلب على يد (العقل العربي) إلى مجرد اجتزاءات مبتسرة لإطروحة ردح مضادة يتبرأ منها إدوارد سعيد نفسه لأنها على يد (العقل العربي) لم تعد علمية بل أيديولوجيا تعبوية، ثم ينتج هذا العقل العربي (ظاهرته الصوتية) عبر مركزية عربية (دينية) تزعم أنها مبتدأ التاريخ الحضاري للبشرية جمعاء، والمصيبة أن هذه المركزية العربية الدينية مستعارة أيضاً من أبحاث (المستشرقين) في التراث العربي والإسلامي؟!!
العقل العربي الحالي هو خارج العصر الصناعي عدا أن يتفهم متطلبات هذا العصر ثقافياً، كيف لوعيه أن يحتمل ضغوط العصر الرقمي الحالي، فما زال حتى هذه اللحظة ينتمي في مواعيده ومواقيته إلى الزمن الزراعي بالمعنى البدائي، يقول أحدهم (قابلني قبل الظهر، أو نلتقي بعد العصر.... الخ) وعندما تخبره أن هذا التوقيت غير منضبط وينتمي (للعقل الزراعي) المرتبط بالظواهر الشمسية من شروق وغروب وهو أقل دقة بكثير من التوقيت المرتبط بما أنتجه (العقل الصناعي) فالثورة الصناعية بدأت تحرص على ساعات العمل بتحديد أكثر مما انعكس على السلوك اليومي المعتاد (نلتقي الساعة العاشرة صباحاً، أو نلتقي الساعة الرابعة مساءً)، عندما تخبره بكل هذا يقول لك هامزاً لامزاً متترساً بتابو الدين: وهل مواقيت الصلاة مرتبطة بالعهد الصناعي أم بالعهد الزراعي، وهنا تحضر الدهشة من سؤاله الذي يؤكد أن العقل العربي (عقل مراهق) فهو مشدود إلى قاموسه (الزراعي) في تحديد مواعيده التي تقبل التأخير والزيادة إلى قرابة الساعة وربما أكثر، ومشدود من جهة أخرى بالقفزة الأكبر لما بعد الحداثة في تجاوزه لجدول التقويم الذي يحدد أرقام ساعاته ودقائقه (علماء الفلك)، وارتباطه بتطبيق يقوم بتحميله على الجوال (تطبيق صلاة!!)، يقوم بتذكيره بمواقيتها (الآذان الآلي)، وطبعاً يتم تحميل هذا التطبيق كسلوك (استهلاكي) فقط، ونقول (استهلاكي) لأن زيادة تحميل التطبيق لن يؤثر في زيادة عدد المصلين في المساجد، ولن يزيد في حساسية (الفرد) بقيمة (الوقت) مثلها مثل (الساعة الرياضية الذكية) التي لا يعني زيادة مبيعاتها زيادة الرياضيين في المجتمع.
هل هذا المثال الصغير تريد تعميمه على العقل العربي لتربطه بالعقل الزراعي البدائي وتصفه بالمراهقة؟! أليس في هذا مبالغة وإسفاف تاركاً إرثاً من الخلاف البرزخي ما بين (العقل البرهاني) و(العقل العرفاني) وفق توصيف الجابري، فتمد رجليك لتخبر (المذاكرين كويس) أن توصيفات الجابري ليست سوى تأريخ للعقل العربي قبل (مراهقته) ـــــ لو سلمنا بها ولم نقف مع طرابيشي ـــــــ واجترار منتجات هذين العقلين إلى زمننا هذا ما بين سلفية مستحدثة على لسان (الغزاليون والتيميون الجدد) وهم جماعة تتعامل مع اجتهادات الغزالي وابن تيمية (الكلامية) باعتبارها (نصا) يمكن تحميله تأويلات فلسفية تضاهي ما طرحه رموز التنوير الأوروبي الحديث كنوع من استعادة (لعبة الإعجاز العلمي) القديمة لكنهم استبدلوا النص المقدس بأقوال الغزالي وابن تيمية، وسايرهم في ذلك (طالبي الرزق بالعلم من أساتذة الفلسفة من بعض المغاربة)، وهذا عمل أيديولوجي وليس علميا بتاتاً لأنه يقفز على التاريخ العلمي للفلسفة بشكل فج يجعلك ترى في (بريد الحمام الزاجل) أيام العباسيين نفس إمكانيات ودلالات (البريد الإلكتروني) لمجرد أنهما (يوصلان الرسائل؟!!)، ويقابلها صوفية مستحدثة/هايدغرية على لسان طه عبدالرحمن وأمثاله، وكل هذا يؤكد مراهقة هذا العقل الذي بقي مرتبطاً بمخرجات (الأورغانون) القديم لأرسطو، مهما حاول كثير من المفكرين العرب استثمار (ابن رشد) كنوع من البحث عن الأصالة الفكرية ذات الهدف (البيداغوجي/التعليمي) أكثر من حقيقتها العلمية قياساً على حقيقة (تكوين العقل الحديث) ــ وهو بالمناسبة عنوان كتاب من جزأين لجون هرمان راندال (تحذير للعقل العربي المراهق: إنه قرابة ألف صفحة) ـ عاجزاً هذا العقل العربي عن دخول (العقل الحديث) المنتمي ـ على الأقل ـ إلى عصر فرانسيس بيكون في (الأورغانون الجديد) والتحرر من إسار الأوهام الأربعة، التي يتوهمها (المرقعون/التلفيقيون) أنها موجودة في علم أصول الفقه منذ الف سنة، بينما علم أصول الفقه ليس له أي ارتباط بالطبيعة بالمعنى (الأمبيريقي/الفيزيقي) عاجزاً عن استدماج ابن الهيثم وجابر ابن حيان ضمن أرومته.
وفي المقابل عندما رأى العقل الأوروبي في القرن الثالث عشر الميلادي أن عند ابن رشد ما يضيفه لحضارتهم، ظهر عندهم تيار (الرشدية اللاتينية) ولم يحتاجوا إلى تلفيقات وترقيعات ينسبوها لرجل من دينهم ليلغوا تأثير ابن رشد في تنويرهم بل اتجهوا لاستثمار هذه (العجلة الجديدة) في (عربتهم الحضارية) وأصبح اسمها (الرشدية) وقد وضع بعض رجال دينهم العصا في هذه العجلة الرشدية رغم أهميتها الحضارية ـ راجع كتاب ارنست رينان ــ بينما (العقل العربي) وخصوصاً (السلفي) مهووس بتكرار (إعادة اختراع العجلة) مثله مثل هوس قدامى العاملين في (مجمع اللغة العربية/مجمع الخالدين وفق عبارة القصيبي في رواية العصفورية) عندما تعقد اجتماعات (علميه محكمة!!) كي تسمي الساندويش (شطيرة) والتلفزيون (رائي) لنرى (الديموقراطية) وقد أصبحت (شورى) بكل هذه البساطة الفجة!؟!!.
وأخيراً إن كان العقل (غير مفكر ولا قلق ولا يعاني مراهقة من أي نوع ولا يشعر بأي استقطاب بين زمنين) فهو (عقل مستكين) يختزل هذا المقال بعبارة (جلد الذات) كي يهرب من صداع القلق وضرورة التفكير، ليعيش مجمل الحمولة الثقافية التاريخية دون وعي بالزمن أو شعور بضرورات القطيعة لأن عدم الوعي بالزمن والعجز عن القطيعة هو ما يجعل راكبي الرنج روفر وجيب اللكزسس وعموم أبناء الدفع الرباعي من أحفاد البدو يتوهمون أنهم ما زالوا بدواً حتى هذه اللحظة رغم أن الراعي الفعلي للإبل (أجنبي/بدوي مستورد!!) حتى جملهم لم يعد جملاً بدوياً، بل هو (جمل حضري!!!) فتراه لا يأكل سوى تنويعات من العلف والحبوب ومنها (الشعير المستورد). ثم تتفاجأ أكثر أن هذا الجمل لا يتم توفير الشعير المستورد له فقط، بل يتم تقديمه (مبروشاً) لمزيد من رفاه التغذية وتسهيل المضغ والهضم!! فهل هذا الجمل له علاقة بجده الأول الملقب (سفينة الصحراء) من رمال شينجيانغ الصينية حتى أطراف موريتانيا، ولهذا ما زلت أرى أن البداوة (حالة) كما وصفها ابن خلدون وليست صفة مرتبطة بعرق خاص لقبيلة أو عشيرة، فوالدي كان يسخر ممن يتحدث بصفته كبير سن عن (هافٍ حمر/سيارة هاف حمراء) تقطع الفيافي، ليقاطعه والدي، رحمه الله، ليحدثه عن طفولته يتيماً يرافق قافلة الإبل محملة ما بين حبوب وحطب للأسواق الشعبية فمن سوق الدرب بمنطقة جيزان إلى سوق الثلاثاء بأبها، مستذكراً عمه شقيق والده وهو يعاتبه بمحبة على غفلته في سرقة اللصوص لبعض الحب عن طريق (الجراعة/قصبه صغيرة يستخدمها اللص والقافلة نائمة ليلاً، يطعن بها كيس الحب دون الحاجة لفتحه لتجرع الحب بكمية قليلة جداً داخل كيس صغير ويؤخذ بقدر كف اليدين من كل كيس حيث لا يلاحظ صاحب الحب أي نقص في الأكياس، بينما كبار السن الخبيرين ينتبهون لمثل هذه اللصوصية) يقول: تعلمت من عمي شقيق والدي كل ما يعرفه من تفاصيل التاريخ وتقلبات الزمن، ثم أكملت طريقي في الحياة فكنت أشد وأقوى ممن علمتهم أمهاتهم!!
مات فكبرت لأقرأ عند مالك بن نبي هذه العبارة عن مستقبل البطريركية: (الحضارة التي عليها طابع الذَكَر فتنتهي إلى الجفاف والعقم والتحجر..... وقد كان فيه ما فيه من قسوة) فعذرت والدي على بعض نواحي القسوة في شخصيته وشكرته في نفسي على تلك الصرامة الشديدة ضد كل ما هو (كاذب ومزيف وهامشي) في حياتنا، منذ انبهارنا ونحن صغار بأثاث وديكورات منزل أحد أصدقائه، فقال لنا: نبارك للناس حياتهم وفق وعيهم وإمكاناتهم، ولكن أريد من أولادي أن ينظروا أبعد من (أثاث وديكورات واكسسوارات أي منزل) انظروا لموقع المنزل من الشوارع الرئيسية في الحي ثم موقع الحي من المدينة ثم موقع المدينة من خريطة الجغرافيا والتاريخ، لتعرفوا قيمة الأشياء كما يجب، ثم ازدفر وقال: لو تعرفوا معنى هذه كما يجب، ستعرفون حتى موازين الدول والشعوب كما يجب.

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