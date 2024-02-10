Sunday, 11 February 2024 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترقيم 1.6 مليون من الإبل بالمملكة

2/10/2024 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الإبل التي تم ترقيمها حتى الآن، مليون وستمائة ألف، فيما يجري العمل على ترقيم ما تبقى، وذلك ضمن مشروع وطني تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يساعد على تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحواد المرورية.
وأسهم مشروع ترقيم الإبل الذي انطلق في منتصف عام 1440، إلى خفض نسبة الحوادث المرورية بنحو 80%، لكون من غايات مشروع الترقيم معرفة بيانات المالك وما ينطوي على ذلك من سهولة الاستدلال على بياناته، ولك من خلال ((الشريحة الإلكترونية)) التي تحمل كافة البيانات التي تحتاج إليها الوزارة.
ويترتب على عدم الاستفادة من المهلة التي حددتها الوزارة والتي تنتهي في الأول من يونيو، دفع غرامة مالية بالإضافة لعدم تمكن ملاك الإبل من الاستفادة من الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمات الرعاية البيطرية من أدوية ولقاحات، وحرمانهم من المشاركة في مهرجانات الإبل، وإلى جانب ذلك فإنه يمنع تداول أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة.
أهداف ترقيم الإبل
ـ توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها.
ـ رصد أعدادها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، باعتبارها من الثروة الحيوانية.
ـ تمتع الملاك من الاستفادة من الخدمات البيطرية.
ـ ضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.
ـ المساهمة في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية.
ـ تأصيل سُلالات الحيوانات بالمملكة.

MENAFN10022024000089011017ID1107836946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث