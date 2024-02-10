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الشباب موعدا لعودة حارس النصر

2/10/2024 11:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر موعد عودة حارس مرمى النصر، الكولومبي ديفيد أوسبينا، مع العالمي بعد إصابته مجددا.
وكان أوسبينا، عاد للمشاركة مع النصر، بعد عام من الغياب، بسبب الإصابة التي عانى منها على مستوى المرفق، لكنه شارك لمدة 30 دقيقة في فوز النصر على إنتر ميامي 6/صفر في كأس موسم الرياض، ثم طلب التغيير، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.
وبينت المصادر أن الحارس الكولومبي أوسبينا، سيظهر في مباراة فريقه أمام الشباب في الـ25 من فبراير الجاري، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكدت أن حالة الحارس في تحسن ومواكبته الجدول الزمني الذي وضعه الأطباء، حيث يخضع لجلسات علاجية يومية داخل مقر النادي، ومدة كل منها ساعتان بين العيادة، والنادي الصحي.
وأشارت إلى أن الأطباء يستهدفون إيصال الحارس الكولمبي للجاهزية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري من أجل المشاركة مع العالمي في المباريات. وكان النصر، أعاد الحارس لقائمة الفريق الأول قبل نهاية الانتقالات الشتوية الماضية، بالتزامن مع إعارة الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب الوسط، للاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري. وانضم أوسبينا للنصر صيف 2022، ولعب معه، قبل الإصابة، 14 مباراة رسمية.

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