الشباب موعدا لعودة حارس النصر

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر موعد عودة حارس مرمى النصر، الكولومبي ديفيد أوسبينا، مع العالمي بعد إصابته مجددا.
وكان أوسبينا، عاد للمشاركة مع النصر، بعد عام من الغياب، بسبب الإصابة التي عانى منها على مستوى المرفق، لكنه شارك لمدة 30 دقيقة في فوز النصر على إنتر ميامي 6/صفر في كأس موسم الرياض، ثم طلب التغيير، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.
وبينت المصادر أن الحارس الكولومبي أوسبينا، سيظهر في مباراة فريقه أمام الشباب في الـ25 من فبراير الجاري، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكدت أن حالة الحارس في تحسن ومواكبته الجدول الزمني الذي وضعه الأطباء، حيث يخضع لجلسات علاجية يومية داخل مقر النادي، ومدة كل منها ساعتان بين العيادة، والنادي الصحي.
وأشارت إلى أن الأطباء يستهدفون إيصال الحارس الكولمبي للجاهزية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري من أجل المشاركة مع العالمي في المباريات. وكان النصر، أعاد الحارس لقائمة الفريق الأول قبل نهاية الانتقالات الشتوية الماضية، بالتزامن مع إعارة الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب الوسط، للاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري. وانضم أوسبينا للنصر صيف 2022، ولعب معه، قبل الإصابة، 14 مباراة رسمية.
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