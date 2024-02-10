عاطل على أعتاب أبها

(MENAFN
- Al Watan) تواصل إدارة أبها ترتيب أوراق الفريق الأول خلال الفترة الحالية، بالوقوف على مدى جاهزية الخطوط المختلفة. وذكرت مصادر أن المونتينيجري، لوكا دورديفيتش، بات قريبًا من قيادة خط هجوم أبها خلال الفترة المقبلة، بعدما تخطى الاختبارات الطبية، التي كانت شرطًا أساسيًا للتعاقد معه بسبب سجله الطبي الحافل بالإصابات.
وكان أبها قد كثف من تحضيراته خلال فترة التوقف، لتجهيز صفوف الفريق نحو تقديم شكلا مختلفًا في النصف الثاني من الموسم. ويحتل أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 14 نقطة، وهو ما يجعله مرشحًا للهبوط إلى دوري (Yelo) لأندية الدرجة الأولى.
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