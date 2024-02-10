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عاطل على أعتاب أبها

2/10/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل إدارة أبها ترتيب أوراق الفريق الأول خلال الفترة الحالية، بالوقوف على مدى جاهزية الخطوط المختلفة. وذكرت مصادر أن المونتينيجري، لوكا دورديفيتش، بات قريبًا من قيادة خط هجوم أبها خلال الفترة المقبلة، بعدما تخطى الاختبارات الطبية، التي كانت شرطًا أساسيًا للتعاقد معه بسبب سجله الطبي الحافل بالإصابات.
وكان أبها قد كثف من تحضيراته خلال فترة التوقف، لتجهيز صفوف الفريق نحو تقديم شكلا مختلفًا في النصف الثاني من الموسم. ويحتل أبها المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 14 نقطة، وهو ما يجعله مرشحًا للهبوط إلى دوري (Yelo) لأندية الدرجة الأولى.

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