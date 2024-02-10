جماعية الهلال تهزم الدون والبرغوث

(MENAFN
- Al Watan) واصل الهلال ظهوره المميز تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، وأثبت الزعيم تميزه مع مدربه خلال كأس موسم الرياض، الذي توج الأزرق بطلا له، بعد فوارق خططية كبيرة أمام منافسيه إنتر ميامي والنصر، وأمام الأول حقق الفوز 4/ 3 رغم امتلاك الفريق الأمريكي عناصر ذهبية مثل ليونيل ميسي وسرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. وفي المباراة الثانية، تغلب الهلال على النصر 2 /صفر، ليواصل جيسوس، تقديم بشائره لموسم استثنائي في سجلات الزعيم.
الجميع يدافع
يظهر الهلال تحت قيادة جيسوس، ككتلة خاصة في الحالة الدفاعية، وهو ما يتضح أكثر من خلال سافيتش ومالكوم، ورغم استقبال 3 أهداف أمام إنتر ميامي، بينهم هدف ميسي من ركلة جزاء، إلا أن الهلال امتلك الكرة بنسبة 64 %، ولم يسمح للمنافس بالتصويب إلا في 7 مناسبات، ونجح في إيقاع إنتر ميامي بمصيدة التسلل 8 مرات.
وظهرت القدرة الكبيرة على العمل الجماعي للهلال، من خلال التمريرات التي وصلت إلى 610 أمام النصر مقابل 354 في مواجهة إنتر ميامي. وتمكن الزعيم من تحجيم قدرات ليونيل ميسي، فالنجم الأرجنتيني فقد الكرة 15 مرة، مع تقديم 3 تمريرات خطيرة.
ظهور قوي
قدم الهلال، عملا جماعيا رائعا أمام النصر، الذي فاز 6/ صفر على إنتر ميامي، وكان يحتاج للتعادل فقط أمام الزعيم، من أجل الظفر بكأس موسم الرياض.
وامتلك الهلال، الكرة في ديربي الرياض بنسبة 45 %، وصوب 6 مرات على المرمى، ولم يستقبل سوى تصويبتين فقط، مع منع 4 تسديدات من الوصول إلى المرمى.
ووقع لاعبو النصر في مصيدة التسلل 6 مرات، ولم ينجح كريستيانو رونالدو قائد العالمي، في التصويب على المرمى إلا مرة واحدة.
وخسر الدون البرتغالي، حيازة الكرة 8 مرات، ووقع في التسلل 3 مرات خلال ديربي الرياض.
-64 % نسبة امتلاك الزعيم للكرة أمام ميامي
-45 % كان استحواذ الهلال أمام النصر
-610 تمريرات للهلال أمام ميامي مقابل 354 تمريرة
-15 مرة فقد خلالها ميسي الكرة أمام الهلال
-8 مرات خسر رونالدو الكرة أمام الزعيم
-الهلال ظهر بالجماعية وتفوق على الدون والبرغوث
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