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جماعية الهلال تهزم الدون والبرغوث

2/10/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال ظهوره المميز تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، وأثبت الزعيم تميزه مع مدربه خلال كأس موسم الرياض، الذي توج الأزرق بطلا له، بعد فوارق خططية كبيرة أمام منافسيه إنتر ميامي والنصر، وأمام الأول حقق الفوز 4/ 3 رغم امتلاك الفريق الأمريكي عناصر ذهبية مثل ليونيل ميسي وسرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. وفي المباراة الثانية، تغلب الهلال على النصر 2 /صفر، ليواصل جيسوس، تقديم بشائره لموسم استثنائي في سجلات الزعيم.
الجميع يدافع
يظهر الهلال تحت قيادة جيسوس، ككتلة خاصة في الحالة الدفاعية، وهو ما يتضح أكثر من خلال سافيتش ومالكوم، ورغم استقبال 3 أهداف أمام إنتر ميامي، بينهم هدف ميسي من ركلة جزاء، إلا أن الهلال امتلك الكرة بنسبة 64 %، ولم يسمح للمنافس بالتصويب إلا في 7 مناسبات، ونجح في إيقاع إنتر ميامي بمصيدة التسلل 8 مرات.
وظهرت القدرة الكبيرة على العمل الجماعي للهلال، من خلال التمريرات التي وصلت إلى 610 أمام النصر مقابل 354 في مواجهة إنتر ميامي. وتمكن الزعيم من تحجيم قدرات ليونيل ميسي، فالنجم الأرجنتيني فقد الكرة 15 مرة، مع تقديم 3 تمريرات خطيرة.
ظهور قوي
قدم الهلال، عملا جماعيا رائعا أمام النصر، الذي فاز 6/ صفر على إنتر ميامي، وكان يحتاج للتعادل فقط أمام الزعيم، من أجل الظفر بكأس موسم الرياض.
وامتلك الهلال، الكرة في ديربي الرياض بنسبة 45 %، وصوب 6 مرات على المرمى، ولم يستقبل سوى تصويبتين فقط، مع منع 4 تسديدات من الوصول إلى المرمى.
ووقع لاعبو النصر في مصيدة التسلل 6 مرات، ولم ينجح كريستيانو رونالدو قائد العالمي، في التصويب على المرمى إلا مرة واحدة.
وخسر الدون البرتغالي، حيازة الكرة 8 مرات، ووقع في التسلل 3 مرات خلال ديربي الرياض.
-64 % نسبة امتلاك الزعيم للكرة أمام ميامي
-45 % كان استحواذ الهلال أمام النصر
-610 تمريرات للهلال أمام ميامي مقابل 354 تمريرة
-15 مرة فقد خلالها ميسي الكرة أمام الهلال
-8 مرات خسر رونالدو الكرة أمام الزعيم
-الهلال ظهر بالجماعية وتفوق على الدون والبرغوث

MENAFN10022024000089011017ID1107836943

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