482 مخالفة لقوارب الصيد والنزهة

(MENAFN
- Al Watan) نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 34 ألف عملية فحص رقابية في قطاع النقل البحري خلال عام 2023، للتأكد من تحقيق اشتراطات السلامة والأمان للقوارب البحرية، وقوارب النزهة والصيد، وتم رصد 482 مخالفة، تمثلت في عدم استيفاء أي من شروط أو معدات السلامة المطلوبة لتجهيز قوارب النزهة والصيد، وغياب أجهزة التعرف الآلي على السفن، وكذلك جهاز الاستغاثة، وجهاز الاتصال اللاسلكي البحري، كما تمثلت المخالفات في عدم كتابة اسم الوحدة البحرية على جانبي القارب بالطريقة المحددة للمالك، وتصدرت المنطقة الشرقية المخالفات بـ142 مخالفة تلتها مكة المكرمة بـ139 ثم الرياض بـ72 مخالفة.
المخالفات بـ7 مناطق
1- الشرقية
142
2- مكة المكرمة
139
3- الرياض
72
4- جازان
65
5- عسير
28
6- تبوك
20
7- المدينة المنورة
16
MENAFN10022024000089011017ID1107836942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.