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أسعار شتلات البصل ترتفع وتوسع في زراعته

2/10/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) مع أزمة ارتفاع أسعار البصل المستورد في الأسواق المحلية، رفع مزارعون وملاك حيازات زراعية في واحة الأحساء أخيرًا، معدل زراعة البصل الحساوي في مواقعهم الزراعية، إلى أقصى مساحة ممكنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشتلات إلى 10 ريالات للشتلة الواحدة بدلا من ريالين العام الماضي، مؤكدين لـ((الوطن)) أنه رغم ازدياد مساحة زراعته في الفترة الحالية، يبقى الإنتاج محدودًا مقارنة بحجم الطلب الكبير في السوق المحلي، علاوة على زراعته لموسم واحد فقط، لافتين إلى أن هناك محاولات جادة لجعل زراعته موسمين، وطموح المزارعين إلى وصول المنتج إلى الاعتماد عليه وتسويقه كأمن غذائي، متوقعين أن يشهد الموسم الحالي غزارة في إنتاج البصل الحساوي.
3 أطنان
أبان المهندس والخبير الزراعي علي الحسن، أن الموسم الزراعي للبصل ((الأخضر)) في الأحساء، يبدأ في سبتمبر من كل عام في الأراضي الرملية، ويحصد أخضر في شهر ديسمبر، وفي أكتوبر يبدأ حصاد البصل المجفف للبذور بعد استمرارها في المشتل لمدة شهرين، ومن ثم نقله إلى الأرض الدائمة في يناير، ويستمر لمدة 6 أشهر، وغالبًا تتم زراعة البصل الحساوي بذات الموقع المخصص لزراعة العيش الحساوي، موضحًا أن ضاحية زراعة البصل التي تقدر بـ 1000 متر مربع تنتج 3 أطنان من البصل (مع عناية المزارع)، مشيرًا إلى أن سعره يبدأ من 15 ريالا (أول الموسم في يونيو ويوليو) إلى 50 ريالا (في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) للسلة الواحدة سعة (10 إلى 12 كيلوجراما)، مؤكدًا أن البصل الأخضر يستهدف في الفترة الشتوية.
الاكتفاء الذاتي
أضاف الحسن، أن الاعتماد على المستورد سبب رئيسي وراء حدوث مثل تلك الأزمات في ارتفاع الأسعار ونقص الكميات، والخسائر المتتالية لمزارعي البصل المحليين في المملكة، وعزوفهم عن زراعته بتقليص المساحات والكميات، حتى يتمكن المزارع من تغطية تكاليفه، لافتًا إلى أن المزارعين المحليين، يمتلكون القدرة على العمل والتوسع في زراعة البصل، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي لهذا المنتج الأساسي، مؤكدًا عودة الأسعار قريبًا، وأن هناك استغلال من التجار لهذا النقص، والتحكم في زيادة الأسعار، مبينًا أن هذه الأزمة فيها إرشاد للمزارعين في الاستفادة منها، والتوجه إلى زراعة البصل بشكل كبير في المواسم المقبلة، مضيفًا أن مثل تلك الأزمات، تتكرر سنويًا، بجانب محصول الطماطم.
إغراق السوق
أوضح الناشط الزراعي عبدالله العامر أن عودة الأسعار إلى طبيعتها مرتبطة بضخ كميات كبيرة من المحصول في السوق المحلي، موضحًا أن زراعة البصل ((شتوية)) في الأحساء، ومحصول البصل الحساوي، وهناك دعوات بين المزارعين نحو التوجه لزيادة والتوسع في زراعة البصل لمواجهة الطلب المتزايد عليه، مع مراعاة التوقيت المناسب لحصاده وإدخاله في الأسواق، وعدم الاستعجال في تسويقه لعمل توازن بين العرض والطلب، والحفاظ على الأسعار، واستخدام تقنيات متطورة لتخزينه وحفظه لأطول فترة زمنية ممكنة، ومن غير الصحيح إغراق السوق بكميات كبيرة في دفعة واحدة، فتلك من شأنها إحداث مشكلة تسويقية، وتدني الأسعار، وعزوف المزارعين في زراعته مستقبلًا، مع ابتكار طرق حديثة لتعبئة المحصول لمواكبة التسويق العالمي بدلًا من الطريقة التقليدية في ((السلة)).
ضوابط لزيادة زراعة البصل
- مراعاة التوقيت المناسب لحصاده
- عدم التعجل في التسويق لتوازن العرض والطلب
- استخدام تقنيات متطورة لتخزينه
- ابتكار طرق حديثة لتعبئة المحصول
- مواكبة التسويق العالمي بدلًا من الطريقة التقليدية

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