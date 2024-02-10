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54% من القروض الصناعية للصناعات الهندسية

2/10/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر النشاط الإقراضي للصناعة الهندسية من حيث القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث بلغت نسبة القروض المقدمة للصناعات الهندسية 54% من إجمالي قيمة القروض، وعدد القروض المقدمة 26 قرضا، ونسبة 23 % من إجمالي عدد القروض.
وبلغت قيمة القروض المقدمة للصناعات الهندسية 7.665 مليون ريال، حيث احتل المرتبة الأولى في قيمة القروض والمرتبة الثالثة في عدد القروض، وبلغت قيمة القروض الجديدة المعتمدة لإنتاج معدات النقل 6.150 ملايين ريال، وقيمة 750 مليون ريال لإقامة مشروع لتصنيع منتجات الألمنيوم، وبلغ إجمالي القروض المقدمة لصناعة الهندسية، وصناعة الكيمائية، صناعات الاستهلاكية، صناعة مواد البناء، وقطاعات الصناعات الأخرى 14.198مليون ريال جاء، ذلك من حيث القروض المعتمدة لصناعة الهندسية من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 2022.
الصناعات الكيميائية
وأظهرت البيانات أن عدد قروض الصناعات الكيميائية بلغ 34 قرضا بقيمة 5.411 ملايين ريال، وبنسبة 31 % من إجمالي عدد القروض، 38 % من إجمالي قيمة القروض، واحتل المرتبة الثانية في عدد القروض، والمرتبة الثانية بقيمة القروض، وبلغت قيمة القروض الجديدة المعتمدة 4.688 ملايين ريال لمشروع إنتاج الأمونيا.
الصناعات الاستهلاكية
كما بلغ عدد القروض بالصناعات الاستهلاكية 37 قرضا بقيمة 393 مليون ريال، ونسبة 33 % من إجمالي عدد القروض، ونسبة 2.8% من إجمالي قيمة القروض، واحتل المرتبة الأولى في عدد القروض، والمرتبة الرابعة في قيمة القروض، وكانت أهم القروض الجديدة المعتمدة 104 ملايين ريال لتمويل مشروع للصناعات الغذائية، و25 مليون ريال لتمويل مشروع للمنتجات البحرية.
صناعة مواد البناء
بلغ عدد القروض بصناعة مواد البناء 4 قروض بقيمة 32 مليون ريال، ونسبة 4 % من إجمالي عدد القروض، بينما بلغت نسبة 0.2 % من إجمالي قيمة القروض، واحتل المرتبة الخامسة في عدد القروض، والمرتبة الخامسة في قيمة القروض، وكانت أهم القروض الجديدة المعتمدة 17 مليون ريال لتمويل مشاريع منتجات الزجاج.
الصناعات الأخرى
في حين بلغت القروض المعتمدة للصناعات الأخرى 10 قروض، وبقيمة 679 مليون ريال، وبلغت نسبة 9 % من إجمالي عدد القروض، و5 % من إجمالي قيمة القروض، 438 لتمويل إنشاء مبان صناعية جاهزة، و55 مليون ريال لتمويل مشاريع لإنتاج رمل السيليكا.
asf:
نسبة قروض الصناعات الهندسية= 54%
عدد القروض المقدمة= 26
نسبتها من إجمالي القروض الصناعية= 23 %
قيمة القروض المقدمة للصناعات الهندسية= 7.665 ملايين ريال قيمة القروض الجديدة المعتمدة لإنتاج معدات النقل= 6.150 ملايين ريال
تصنيع منتجات الألمنيوم= 750
إجمالي القروض المقدمة لصناعة الهندسية= 14.198مليون ريال
قروض الصناعات الكيميائية =34
قيمتها= 5.411 ملايين ريال
نسبتها من عدد القروض= 31 %
نسبتها من إجمالي قيمة القروض= 38 %
عدد القروض بالصناعات الاستهلاكية= 37
قيمتها= 393 مليون ريال
نستها من عدد القروض= 33 %
نسبتها من قيمة القروض= 2.8%
عدد القروض بصناعة مواد البناء= 4
قيمتها= 32 مليون ريال
نسبتها من عدد القروض= 4 %
نسبتها من قيمة القروض= 0.2 %
قروض للصناعات الأخرى= 10
قيمتها= 679 مليون ريال
نسبتها من عدد القروض= 9 %
نسبتها من قيمة القروض= 5 %

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