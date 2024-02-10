54% من القروض الصناعية للصناعات الهندسية

(MENAFN
- Al Watan) تصدر النشاط الإقراضي للصناعة الهندسية من حيث القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث بلغت نسبة القروض المقدمة للصناعات الهندسية 54% من إجمالي قيمة القروض، وعدد القروض المقدمة 26 قرضا، ونسبة 23 % من إجمالي عدد القروض.
وبلغت قيمة القروض المقدمة للصناعات الهندسية 7.665 مليون ريال، حيث احتل المرتبة الأولى في قيمة القروض والمرتبة الثالثة في عدد القروض، وبلغت قيمة القروض الجديدة المعتمدة لإنتاج معدات النقل 6.150 ملايين ريال، وقيمة 750 مليون ريال لإقامة مشروع لتصنيع منتجات الألمنيوم، وبلغ إجمالي القروض المقدمة لصناعة الهندسية، وصناعة الكيمائية، صناعات الاستهلاكية، صناعة مواد البناء، وقطاعات الصناعات الأخرى 14.198مليون ريال جاء، ذلك من حيث القروض المعتمدة لصناعة الهندسية من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 2022. الصناعات الكيميائية
وأظهرت البيانات أن عدد قروض الصناعات الكيميائية بلغ 34 قرضا بقيمة 5.411 ملايين ريال، وبنسبة 31 % من إجمالي عدد القروض، 38 % من إجمالي قيمة القروض، واحتل المرتبة الثانية في عدد القروض، والمرتبة الثانية بقيمة القروض، وبلغت قيمة القروض الجديدة المعتمدة 4.688 ملايين ريال لمشروع إنتاج الأمونيا. الصناعات الاستهلاكية
كما بلغ عدد القروض بالصناعات الاستهلاكية 37 قرضا بقيمة 393 مليون ريال، ونسبة 33 % من إجمالي عدد القروض، ونسبة 2.8% من إجمالي قيمة القروض، واحتل المرتبة الأولى في عدد القروض، والمرتبة الرابعة في قيمة القروض، وكانت أهم القروض الجديدة المعتمدة 104 ملايين ريال لتمويل مشروع للصناعات الغذائية، و25 مليون ريال لتمويل مشروع للمنتجات البحرية. صناعة مواد البناء
بلغ عدد القروض بصناعة مواد البناء 4 قروض بقيمة 32 مليون ريال، ونسبة 4 % من إجمالي عدد القروض، بينما بلغت نسبة 0.2 % من إجمالي قيمة القروض، واحتل المرتبة الخامسة في عدد القروض، والمرتبة الخامسة في قيمة القروض، وكانت أهم القروض الجديدة المعتمدة 17 مليون ريال لتمويل مشاريع منتجات الزجاج. الصناعات الأخرى
في حين بلغت القروض المعتمدة للصناعات الأخرى 10 قروض، وبقيمة 679 مليون ريال، وبلغت نسبة 9 % من إجمالي عدد القروض، و5 % من إجمالي قيمة القروض، 438 لتمويل إنشاء مبان صناعية جاهزة، و55 مليون ريال لتمويل مشاريع لإنتاج رمل السيليكا.
asf:
نسبة قروض الصناعات الهندسية= 54%
عدد القروض المقدمة= 26
نسبتها من إجمالي القروض الصناعية= 23 %
قيمة القروض المقدمة للصناعات الهندسية= 7.665 ملايين ريال قيمة القروض الجديدة المعتمدة لإنتاج معدات النقل= 6.150 ملايين ريال
تصنيع منتجات الألمنيوم= 750
إجمالي القروض المقدمة لصناعة الهندسية= 14.198مليون ريال
قروض الصناعات الكيميائية =34
قيمتها= 5.411 ملايين ريال
نسبتها من عدد القروض= 31 %
نسبتها من إجمالي قيمة القروض= 38 %
عدد القروض بالصناعات الاستهلاكية= 37
قيمتها= 393 مليون ريال
نستها من عدد القروض= 33 %
نسبتها من قيمة القروض= 2.8%
عدد القروض بصناعة مواد البناء= 4
قيمتها= 32 مليون ريال
نسبتها من عدد القروض= 4 %
نسبتها من قيمة القروض= 0.2 %
قروض للصناعات الأخرى= 10
قيمتها= 679 مليون ريال
نسبتها من عدد القروض= 9 %
نسبتها من قيمة القروض= 5 %
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