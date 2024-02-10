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انخفاض ملموس في درجات الحرارة على 5 مناطق

2/10/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.
كما يتوقع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية.
في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

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