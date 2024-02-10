معيط لـالبورصة: المالية تعتزم فتح اعتماد إضافى لموازنة العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم وزارة المالية فتح اعتماد إضافى لموازنة العام المالى الحالى 2023-2024. وقال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون باعتماد إضافى للموازنة، ولم يحدد قيمة الاعتماد الذى لا يزال فى مرحلة الدراسة.

وأوضح، فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الاعتماد الإضافى سيغطى الاحتياجات التمويلية للربع الأخير من العام المالى الحالى، وأى مصروف غير وارد فى الموازنة العامة أو زائد على تقديراتها، أو ما تتطلبه ظروف ضرورية طارئة لم يكن من الممكن توقعها عند إعداد مشروع الموازنة.

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يأتى ذلك بعد أيام من الإعلان عن حزمة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، وزيادة أسعار الفائدة 2% مؤخرًا مما ساهم فى إرتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومى .

وتتمثل المصادر الرئيسية لتمويل الاعتماد الإضافى الجديد فى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك وإصدار الأوراق المالية من مصادر التمويل المحلية والخارجية.

وتنص المادة من الدستور“127” على أن“لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.

وذكر معيط أن الإنفاق الاستثمارى انخفض بأكثر من 10% خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى.

ودفعت الأزمة الاقتصادية الراهنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الاحتياجات التمويلية فى ظل إرتفاع الأعباء المالية العامة وتمثلت فى تقليص حجم النفقات الاستثمارية، إضافةً إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية فى خطوة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض سعر الجنيه.



