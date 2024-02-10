مراكز بحثية: ارتفاع الأسعار والمشروعات الجديدة يعززان أرباح سيدبكخلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) إمام: استجابة الشركة لخطوات تخفيض الانبعاثات الكربونية سيزيد حجم صادراتها
توقعت مراكز بحثية استمرار نمو أرباح شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك ) خلال العام الجاري بدفع أساسي من الاستثمارات الجديدة وارتفاع أسعار البتروكيماويات، بعد ما قفزت أرباحها بنسبة 98% بنهاية 2023، حيث وصلت إلى 2.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.
وتوقع محمد عبدالحكيم رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تحقق الشركة أداءً قويا خلال عام 2024، مدعومة بمجموعة من العوامل، مثل استمرار ارتفاع أسعار البتروكيماويات، والاستثمارات في مشاريع جديدة، مع استمرار استثمارها في مشاريع جديدة مثل إنتاج الإيثانول الحيوي، وأن تُساهم في زيادة أرباحها في المستقبل.
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وعزا عبدالحكيم، ارتفاع أرباح شركة سيدى كرير خلال عام 2023 إلى مجموعة من العوامل أهمها: ارتفاع أسعار البتروكيماويات حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2023، مدعومة بالعديد من العوامل مثل: زيادة الطلب العالمي، فقد ارتفع الطلب على البتروكيماويات من مختلف القطاعات الصناعية، مثل صناعة السيارات والبناء والتغليف.
وأضاف عبدالحكيم أن انخفاض المعروض أيضاً من العوامل، حيث قادت اضطرابات سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا إلى انخفاض المعروض من البتروكيماويات في السوق العالمي، وزيادة الإنتاج لشركة سيدي كرير فقد نجحت في زيادة إنتاجها من البتروكيماويات خلال عام 2023.
وأوضح أن إنتاج شركة سيدي كرير قد ارتفع بسبب قيام الشركة بتشغيل وحدات إنتاج جديدة خلال عام 2023، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، وخطوات لتحسين كفاءة الإنتاج، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، ونجحت شركة سيدي كرير في تحسين هوامشها الربحية خلال عام 2023.
وأشار إلى أن تحسين هوامش الربحية للشركة جاء بسبب تركيز الشركة على إنتاج منتجات عالية القيمة المضافة، مثل البوليمرات الهندسية، والتي تتمتع بهوامش ربحية أعلى، بالإضافة إلى أن الشركة اتخذت خطوات لخفض التكاليف، مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف المواد الخام.
وتابع عبد الحكيم أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أدى إلى زيادة أرباح الشركة، حيث يتم تسعير بعض منتجاتها بالدولار.
وقال عبدالحميد إمام رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن معدل النمو الذي حققته الشركة في الأرباح جاء بسبب زيادة مبيعات الشركة وارتفاع الأسعار، وأنها تستهدف الوصول بالمبيعات خلال العام الحالي إلى 14 مليار جنيه، مما سيزيد من نمو الشركة خلال العام خاصة مع عقدها لشراكات وتحالفات جديدة مما سيساهم ايضاً في زيادة الحصة السوقية للشركة.
وأوضح أن الشركة لديها موازنة مستقبلية وتوسعات وتستهدف زيادة خطوط الإنتاج خلال العام مما يضمن نموها بشكل كبير، وأن التذبذب الحالي بسعر الدولار أثر ايجاباً على أداء شركة ((سيدي كرير)) وفي حالة حدوث تحرير لسعر الصرف سوف يستمر الأداء الإيجابي نظراً لتوفر العوائد الدولارية من التصدير لدى الشركة.
وأشار إلى أن الشركة بدأت خطوات تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقت منتجات منخفضة الانبعاثات مما سيدفعها لزيادة حجم التصدير، بالإضافة إلى شركات من نفس القطاع مثل، أبوقير وموبكو، وكان قطاع البتروكيماويات الأفضل اداءاً خلال 2023.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 13.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.1 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، فيما بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 9.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2023، مقابل 6.5 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.
وسجل مجمل ربح بلغ 3.7 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقابل 2.1 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من 2022، ووصل نصيب السهم في أرباح العام إلى 2.75 جنيه بنهاية 2023، مقابل 1.76 جنيه بنهاية 2022
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