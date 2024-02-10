مراكز بحثية: ارتفاع الأسعار والمشروعات الجديدة يعززان أرباح سيدبكخلال 2024

توقعت مراكز بحثية استمرار نمو أرباح شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك ) خلال العام الجاري بدفع أساسي من الاستثمارات الجديدة وارتفاع أسعار البتروكيماويات، بعد ما قفزت أرباحها بنسبة 98% بنهاية 2023، حيث وصلت إلى 2.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.

وتوقع محمد عبدالحكيم رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تحقق الشركة أداءً قويا خلال عام 2024، مدعومة بمجموعة من العوامل، مثل استمرار ارتفاع أسعار البتروكيماويات، والاستثمارات في مشاريع جديدة، مع استمرار استثمارها في مشاريع جديدة مثل إنتاج الإيثانول الحيوي، وأن تُساهم في زيادة أرباحها في المستقبل.

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وعزا عبدالحكيم، ارتفاع أرباح شركة سيدى كرير خلال عام 2023 إلى مجموعة من العوامل أهمها: ارتفاع أسعار البتروكيماويات حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2023، مدعومة بالعديد من العوامل مثل: زيادة الطلب العالمي، فقد ارتفع الطلب على البتروكيماويات من مختلف القطاعات الصناعية، مثل صناعة السيارات والبناء والتغليف.

وأضاف عبدالحكيم أن انخفاض المعروض أيضاً من العوامل، حيث قادت اضطرابات سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا إلى انخفاض المعروض من البتروكيماويات في السوق العالمي، وزيادة الإنتاج لشركة سيدي كرير فقد نجحت في زيادة إنتاجها من البتروكيماويات خلال عام 2023.

وأوضح أن إنتاج شركة سيدي كرير قد ارتفع بسبب قيام الشركة بتشغيل وحدات إنتاج جديدة خلال عام 2023، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، وخطوات لتحسين كفاءة الإنتاج، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، ونجحت شركة سيدي كرير في تحسين هوامشها الربحية خلال عام 2023.

وأشار إلى أن تحسين هوامش الربحية للشركة جاء بسبب تركيز الشركة على إنتاج منتجات عالية القيمة المضافة، مثل البوليمرات الهندسية، والتي تتمتع بهوامش ربحية أعلى، بالإضافة إلى أن الشركة اتخذت خطوات لخفض التكاليف، مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف المواد الخام.

وتابع عبد الحكيم أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أدى إلى زيادة أرباح الشركة، حيث يتم تسعير بعض منتجاتها بالدولار.

وقال عبدالحميد إمام رئيس قسم البحوث بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن معدل النمو الذي حققته الشركة في الأرباح جاء بسبب زيادة مبيعات الشركة وارتفاع الأسعار، وأنها تستهدف الوصول بالمبيعات خلال العام الحالي إلى 14 مليار جنيه، مما سيزيد من نمو الشركة خلال العام خاصة مع عقدها لشراكات وتحالفات جديدة مما سيساهم ايضاً في زيادة الحصة السوقية للشركة.

وأوضح أن الشركة لديها موازنة مستقبلية وتوسعات وتستهدف زيادة خطوط الإنتاج خلال العام مما يضمن نموها بشكل كبير، وأن التذبذب الحالي بسعر الدولار أثر ايجاباً على أداء شركة ((سيدي كرير)) وفي حالة حدوث تحرير لسعر الصرف سوف يستمر الأداء الإيجابي نظراً لتوفر العوائد الدولارية من التصدير لدى الشركة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت خطوات تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقت منتجات منخفضة الانبعاثات مما سيدفعها لزيادة حجم التصدير، بالإضافة إلى شركات من نفس القطاع مثل، أبوقير وموبكو، وكان قطاع البتروكيماويات الأفضل اداءاً خلال 2023.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 13.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.1 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، فيما بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 9.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2023، مقابل 6.5 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.

وسجل مجمل ربح بلغ 3.7 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقابل 2.1 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من 2022، ووصل نصيب السهم في أرباح العام إلى 2.75 جنيه بنهاية 2023، مقابل 1.76 جنيه بنهاية 2022