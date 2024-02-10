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%17 نمواً فى حصيلة الضرائب العقارية خلال النصف الأول من 2023-2024

2/10/2024 11:17:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة الضرائب العقارية عن المبانى 17% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 مقارنةً بالفترة نفسها فى العام المالى الماضى، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، بحسب مصادر حكومية لـ((جريدة البورصة)).

وأشارت إلى أن نسبة المحقق بالفعل تقارب 38% من المستهدف، حيث تستهدف ((المالية)) 7.74 مليار جنيه حصيلة عن ضريبة المبانى فى العام المالى الحالى.

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وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويًا عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيوانى، وتمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026. بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية، فى ظل التحديات الداخلية والخارجية الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.

وذكر بيان لـ((المالية)) فى وقت سابق أن الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى.

أوضحت أن ذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيراً إلى أن العجز الكلى بلغ 4.95% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

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