تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض لأدنى مستوى فى 13 شهرًا

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى منذ يناير 2023، حينما أعلنت مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.

موضوعات%17 نمواً فى حصيلة الضرائب العقارية خلال النصف الأول من 2023-2024 معيط لـ”البورصة”:“المالية” تعتزم فتح اعتماد إضافى لموازنة العام المالى الحالى تأثيرات إيجابية لخفض العملة على الشركات المصدرة فى EGX30

وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام نحو 5.33% مقابل 7.56% فى 6 فبراير الماضى، و10% فى 26 يناير الماضى.

فيما بلغت تكلفة التأمين أجل 5 أعوام نحو 9.81% مقابل 10.93% فى 6 فبراير، ونحو 12.94% فى 26 يناير الماضى.

وتحسنت تكلفة التأمين على الديون السيادية للآجال الطويلة أيضًا فانخضت العقود أجل 10 أعوام إلى 9.15%، وأجل 20 عاما إلى نحو 8.76%، وأجل 30 عاما نحو 8.57%.

وتراجعت عوائد سندات مصر الدولارية استحقاق مايو 2024 إلى 9.219% مقابل 13.22% فى منتصف يناير الماضى، وانخفضت العوائد استحقاق يونيو 2025 إلى 10.65% مقابل 13.12%، بحسب بيانات بورصة شتوتجارت.

يأتى ذلك بالتزامن مع عدد من الأخبار الإيجابية التى جرى الإعلان عنها مؤخرًا، وإعلان صندوق النقد أنه أحرز تقدمًا ملحوظًا فى مفاوضاته مع مصر، وتوصل لاتفاق على العناصر الرئيسية للسياسات الاقتصادية، وسيمضى خلال الفترة المقبلة فى مناقشاته عبر الاجتماعات الافتراضية، لوضع التفاصيل التنفيذية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، ما نشرته“البورصة” عن أن تحالفًا إماراتيًا فاز بتطوير وتمويل وإدارة مشروع رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، وأن الاستثمارات ستزيد على 22 مليار دولار ولن يتم ضخها مرة واحدة.

وقال مجلس الوزراء فى بيان إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار فى مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمى، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وبحسب تقديرات بنك الاستثمار الأمريكى“جولدمان ساكس” تحتاج مصر 25 مليار دولار لسد فجوة التمويل الخارجى خلال السنوات الأربع المقبلة بعد سد عجز صافى الأصول الأجنبية.

ويمهد انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر الطريق نسبيًا أمام مصر فى الوصول للأسواق الدولية، خاصة حال تراجعت أكثر مع إبرام الاتفاق مع الصندوق بشكل رسمى.

ومن المنتظر أن يتضمن الاتفاق مع الصندوق تمويل إضافى بجانب حشد تمويلات إضافية من قبل المؤسسات الدولية وبينها البنك الدولى.