تراجع مؤشر جودة الحياة الرقمية فى مصر عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت مصر المركز الـ 87 عالمياً فى مؤشر جودة الحياة الرقمية فى عام 2023 بتراجع مركزين عن عام 2022، بينما تقدمت 14 مركزًا منذ 2021، وحققت المركز السادس إفريقياً وذلك استناداً على بيانات مؤشر جودة الحياة الرقمية الصادر عن شركة سيرف شارك.

ويستند المؤشر على خمسة معايير أساسية لتقييم جودة الحياة الرقمية وهى القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت، وجودة الإنترنت ، والبنية التحتية الإلكترونية، الأمن الإلكتروني، والحوكمة الإلكترونية ويتم تقسيم كل مؤشر لعدد من المعايير.

موضوعاتوزير الاتصالات: مصر أحد أهم المواقع الرائدة فى مجال التعهيد حول العالم 2 مليار جنيه زيادة فى مبيعات الشركات الناشئة والصغيرة المستفيدة من“رواد النيل” باريس تحقق في هجوم سيبراني استهدف الشركات الوسيطة للضمان الاجتماعي

حققت مصر المركز الـ 102 عالمياً عام 2023 فى مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت، بتراجع 22 مركزا منذ عام 2022 حيث كان التراجع الأكثر حدة بين المؤشرات الخمسة.

ويستند مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت على الوقت اللازم للعمل فى مصر لتوفير أرخص خدمة إنترنت منزلى وهاتفى.

حققت مصر المركز الـ 103 فى إجمالى الوقت الذى يحتاجه الفرد للحصول على أرخص خدمة إنترنت هاتفى حيث يحتاج للعمل 3.43 ساعة فى عام لتحمل التكلفة، بتقدم 6 مراكز منذ عام 2022.

كما حققت مصر المركز الـ 83 فى إجمالى الوقت الذى يحتاجه الفرد للحصول على أرخص خدمة إنترنت منزلى فائق السرعة عام 2023، حيث يحتاج 5.55 ساعة لتحمل التكلفة، بتراجع 12 مركز منذ عام 2022.

وبالنسبة لمؤشر جودة الإنترنت، حققت المركز 83 عام 2023 بتقدم 9 مراكز منذ عام 2022، ولكن مقارنة بعام 2021، تراجعت مصر 5 مراكز.

ويتم الاستناد فى مؤشر جودة الإنترنت على كل من سرعة واستقرار الإنترنت المنزلى والهاتفى، وتحسن سرعتهم مع الوقت.

أضاف التقرير أن مصر تراجعت 3 مراكز مقارنة بعام 2022 فى مؤشر البنية التحتية الإلكترونية، فحققت مصر المركز الـ 96 عام 2023، ومقارنة بعام 2021، تراجعت مصر 4 مراكز.

ويستند مؤشر البنية التحتية الإلكترونية على عدد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومدى الجاهزية الشبكية.

أما عن مؤشر الأمن الإلكترونى، كان هناك تقدم كبير لمصر، فحققت مصر المركز الـ 68 عام 2023 بتقدم 14 مركزا عن 2022، و38 مركزا عن عام 2021، وهو أكثر المؤشرات نمواً.

ويستند مؤشر الأمن الإلكترونى على كل من الأمن السيبرانى، وقوانين حماية البيانات.

وذكر التقرير أن أنه حتى 2022، لم يكن هنا قوانين لحماية البيانات، لكن تم سن قانون واحد عام 2023.

وبالنسبة لمؤشر الحوكمة الإلكترونية والتى تدرس مدى توفر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، حققت مصر المركز الـ 76 عام 2023، بتقدم مركز واحد عن عام 2022، وتساوى بعام 2021.