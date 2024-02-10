شلاتين تدرس طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بعد انتهاء الحالية

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس شركة“شلاتين” طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بعد الانتهاء من المزايدة الحالية، والتى تم مد أجلها بناء على طلب وزارة البترول إلى مارس المقبل، بحسب ما صرح به مصدر مسئول لـ”البورصة”.

أضاف أن المناطق التى ستطرح فى المزايدة الجديدة ستكون قريبة من المناطق المطروحة فى المزايدة الحالية.

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وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب، للمرة الخامسة، حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل.

وأكد المصدر أن أيًا من الشركات لم يتقدم بعروض فنية، وأنه ليس هناك سبب واضح لذلك.

وعلى موقعها الإلكترونى أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر.

وقالت مصادر لـ”البورصة” فى وقت سابق إنه كان هناك اتفاق مع 10 شركات على التقدم للمزايدة، لكن 8 فقط سحبت كراسات الشروط ولم يقدم أى منها عروض فنية ومالية بحسب الاتفاق، وذكرت المصادر أن 8 شركات مصرية، وأجنبية، ما بين كندية وأسترالية وروسية وأمريكية، سحبت كراسة الشروط.

وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب فى أبريل الماضى، وكان من المفترض غلق باب التقديم فى 10 أغسطس الماضى، لكن بناء على رغبة الشركات قررت“شلاتين” مد المزايدة 3 شهور إضافية لتنتهى 9 نوفمبر العام الماضى، ولم تختلف النتيجة كثيرًا واضطرت الشركة لمد المهلة عدة مرات الأولى حتى 14 ديسمبر والثانية حتى 11 يناير والثالثة حتى 8 فبراير، ثم إلى 7 مارس المقبل.

ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل حينها بالنسبة لشركات التعدين، ومنها أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.

وقال مسئول من إحدى الشركات المهتمة بالتنقيب عن الذهب فى السوق المصرى لـ”البورصة”، إن شركته تفضل العمل بالشروط العالمية لعقود الاستغلال والشبيهة بتلك التى أبرمتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركات عالمية مثل“سنتامين” و”باريك جولد”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول تتيح حقوق الاستغلال التى تم توقيعها مع الشركتين نظام مالى وقانونى مستقر مدته 30 عامًا سيصدر بموجب إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن، وأبرز شروطه، احتساب ضريبة الشركات عند 22.5%، وإتاوة سنوية للحكومة تماثل 5% من الإيرادات، كما ستسدد الشركتان 15% من صافى الدخل بعد الضرائب نصيب الحكومة من الأرباح، بخلاف 0.5% رسوم تنمية.

وقال مصدر مسئول فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كل الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.

وتُحتسب حصة“شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالى، 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.