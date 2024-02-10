مع استمرار تباطؤ التضخم.. هل الظروف فى مصر مهيئة لخفض الجنيه؟

واصل معدل التضخم فى مصر تباطؤه على أساس سنوى خلال يناير وسط ترقب السوق لخفض محتمل لقيمة الجنيه لتكتمل أركان برنامج مصر المنتظر مع صندوق النقد الدولى.

ورغم موجة زيادة الأسعار خاصة المحددة إداريًا خلال يناير تباطأ التضخم على أساس سنوى إلى 31.2% مقابل 35.2% فى ديسمبر مستفيدًا من أثر سنة الأساس، وانخفض التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى إلى 29%، وتسارع التضخم الشهرى خلال يناير ليسجل 1.7% مقابل 1.2% فى ديسمبر الماضى.

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وترى شركة“فيتش سوليوشنز” البحثية، أن فرص خفض الجنيه فى نهاية الربع الأول من العام الحالى لمصر كبيرة خاصة مع تراجع التضخم إلى نحو 25% بدعم من أثر سنة الأساس.

وقالت إن الصندوق على الأرجح سيتخلى عن شرط مرونة سعر الصرف الكاملة وسيكتفى بتحريك طفيف للجنيه.

وهى الرؤية نفسها التى يراها بنك الاستثمار الأمريكى“مورجان ستانلى” بأن مصر قد تحرك الجنيه إلى نحو 39 جنيها للدولار بالاتفاق مع صندوق النقد على أن تعزز مرونة سعر الصرف تدريجيًا.

وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، إن التضخم فى يناير كان أدنى من التوقعات ويمهد الطريق لخفض قيمة الجنيه، وذلك يجعل التضخم يتباطأ لكن يظل مرتفعًا لفترة أطول وأزيد من مستهدفات البنك المركزى.

وذكرت أنه مع اقتراب إتمام الاتفاق مع صندوق النقد وتأمين حزمة تمويلية، فإن الجنيه سينخفض على الأرجح بشكل كبير.

ولفتت إلى أن سعر الدولار، وتأخر دخول الواردات وارتفاع تكلفة الشحن 3 أسباب تُغذى التضخم ما يستدعى تشديد البنك المركزى لأسعار الفائدة 3% إضافية على الأقل.

وخلال الأسبوع الماضى تراجع الدولار فى السوق الموازية لما دون 50 جنيها للدولار لكنه أرتد إلى نحو 61 جنيها نهاية الأسبوع، وتراجع الدولار فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم أجل عام إلى ما بين 59.3 و60.3 جنيه بعدما كان قد قارب على 70 جنيها.

وقال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن ارتفاع الجنيه فى السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، غذى توقعات خفض قيمة الجنيه، بعد خلق رضا شعبى بالانخفاض.

لكن على عكس التحليلات السابقة، يعتقد فاروق سوسة الاقتصادى بالبنك أن توقيت وحجم أى تخفيض لقيمة العملة لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، وهو فى نهاية المطاف قرار سياسى للسلطات المصرية، وإن كان من المرجح أن يعتمد إلى حد ما على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى.

واستبعد، فى ظل الظروف الحالية، أن يحقق تخفيض قيمة العملة فى ظل نظام سعر الصرف المُدار أهداف السلطات المصرية.

أوضح أنه فى حالة مصر، أصبحت الفجوة بين سعر السوق الرسمى وسعر السوق الموازية كبيرة للغاية لدرجة أن قلة من بائعى العملات الأجنبية يتعاملون فى السوق الرسمية، فى حين أن المشترين المحتملين ليس لديهم خيار سوى شراء عملاتهم الأجنبية من السوق الموازية.

أضاف:“وقد أدى هذا إلى جعل سعر الصرف الرسمى هامشياً، وتأثيره على التكلفة طفيف بالنسبة للسلع والخدمات المحلية والأجنبية التى يتم تداولها فى الاقتصاد الحقيقى”.

وذكر أن خفض قيمة الجنيه رغم أنه ضرورى لمعالجة الاختلالات لكن تكلفته الاقتصادية كبيرة، فمن الممكن أن يؤدى إلى إذكاء التضخم المرتفع، ويزيد تكلفة استيراد السلع الأساسية التى مازالت تتم بالسعر الرسمى، وهو ما يمثل شكلاً من أشكال الدعم الضمنى.

أوضح أن زيادة أسعار تلك السلع يؤدى لزيادة التضخم وأيضًا يضع ضغوطًا على عجز الموازنة مع مفاقمته لفاتورة الدعم ما لم تحرك مصر الأسعار.

ولفت إلى أنه يجب على الحكومة أن تجعل سعر الصرف الإسمى محور استهداف توقعات التضخم بهدف استعادة استقرار العملة على المدى الطويل، من خلال إنشاء ركيزة بديلة، مثل نظام استهداف التضخم، ولكن ذلك يتطلب وقتًا وإصلاحات نقدية كبيرة بما فى ذلك تعزيز استقلال البنك المركزى المصرى، وتحسين شفافية التنبؤ بالتضخم، وتعزيز آلية نقل السياسة النقدية.

وقال إنه من الناحية النظرية، يعد التعويم الكامل للعملة هو الطريقة الأكثر فعالية لضمان توحيد سعر الصرف لأنه لا يخاطر بعودة ظهور سعر موازٍ حيث تحدد قوى السوق سعر صرف العملات الأجنبية.

لكنه ذكر أن المخاوف المتعلقة بخطر المبالغة فى تقييم سعر صرف العملات الأجنبية واحتمال حدوث تقلبات أكبر للعملة فى ظل هذا النظام، تجعله خيارًا غير مرجح، من وجهة نظره.

وتوقع أن تواصل مصر إدارة سعر الصرف فى المستقبل المنظور، وإن كان ذلك بدرجة أعلى من المرونة عما كانت عليه فى الماضى، عبر تحديد مستوى (أو نطاق) رسمى للعملات الأجنبية لجميع معاملات العملات الأجنبية فى الاقتصاد.

أضاف أن هناك شروط لنجاح ذلك النظام بينها توازن الطلب مع التدفقات من العملة الأجنبية، وأن يتم الضخ من الاحتياطيات الأجنبية لمواجهة الخلل بين العرض والطلب حتى لا تعود السوق الموازية للظهور، لكن الاحتياطيات ستكون كافية لفترات محدودة فقط.

وقال إنه يجب بذل المزيد من الجهود لخفض الطلب على العملات الأجنبية بحيث يتم خفض فجوة سعر الصرف بشكل أكبر وعلى أساس مستدام.

ولفت إلى إنه ليس هناك تقديرات لحجم الطلب الكامن على الدولار، لكنه قد يكون كبيرًا ويزيد من الضغوط على جانب الطلب فى حالة وجود أى محاولة للقضاء على السوق الموازية.

وقال إن هناك خطوات يجب أن تتخذها السلطات لتمهيد الطريق أمام إنجاح القضاء على السوق الموازية بينها التشديد النقدى الذى بدأءه برفع 2% بما يساعد فى خفض الطلب وتحفيز تدفقات استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية.

أضاف أنه من المهم أيضًا معالجة التضخم المرتفع، وهو المحرك الرئيسى للطلب المدفوع بالتحوط.

وذكر أن التشديد المالى مهم لأن تمويل العجز عبرالتوسع فى الاقتراض والسحب على المكشوف أدى لزيادة طباعة النقود وتسييل العجز، بما يؤدى لارتفاع التضخم وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

ولفت إلى أن خفض الإنفاق الاستثمارى خارج الميزانية كان محركا رئيسيا للطلب الإجمالى ويضاف مباشرة إلى الطلب على العملات الأجنبية، وأعلن مجلس الوزراء فرض قيود على الإنفاق الاستثمارى فى الميزانية الأسبوع الماضي.

وقال إن فرض المزيد من القيود على النفقات الرأسمالية خارج الميزانية من شأنه أن يساعد أيضًا فى تقليل الطلب على العملات الأجنبية.

وذكر أن الاقتراض الخارجى من قبل الحكومة سيؤدى إلى تخفيف القيود على المعروض من العملات الأجنبية وإعادة بناء احتياطيات السيولة فى العملات الأجنبية من خلال الاقتراض الرسمى على المدى القريب.