وزير الطيران يبحث مع وزير النقل والاتصالات البلغارى التعاون في مجال النقل الجوي

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية جورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات البلغارى لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني .

وفى بدايه اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالوزير البلغارى ، حيث اشاد سيادته بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين البلدين فى مختلف المجالات .

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هذا وقد أعرب الفريق محمد عباس حلمى عن تطلعه إلى دفع مزيد من آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا فى مجال صناعة النقل الجوى على النحو الذى يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين .

ومن جانبه أكد جورجى جفوز ديكور وزير النقل والاتصالات البلغارى حرص دولته على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الحالية شهدت العديد من توقيع الاتفاقيات بين البلدين فى مختلف المجالات وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

كما اشاد الوزير البلغارى باعمال التطوير التى يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى في مختلف الأنشطه خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى لنقل خبراتهم فى مجال النقل الجوى خاصة فى مجال تدريب الطيارين والمراقبة الجوية .

حضر اللقاء من الجانب البلغارى انا ناتوفا نائب وزير النقل والاتصالات البلغارى ومن الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار ممدوح غنيم رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بديوان عام الوزارة