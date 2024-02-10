باسل رحمي: نعمل علي التعاون مع بلغاريا للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر في فعاليات الاجتماع الاول للجنة التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا الذي عقد بالقاهرة اليوم السبت.

ترأس الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل، وعدد من الوزراء للبلدين وعدد من كبار المسئولين رفيعي المستوي من البلدين.

موضوعات529 مليون دولار حجم التبادل التجارى السلعى بين مصر وبلغاريا العام الماضي شلاتين تدرس طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بعد انتهاء“الحالية” “سبرنتس” تستهدف غلق جولة تمويلية بأكثر من مليون دولار

حيث تناول الاجتماع حرص الجانبين علي تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

واكد باسل رحمي علي حرص جهاز تنمية المشروعات بتعزيز سبل الشراكة مع دولة بلغاريا من خلال بحث فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة وخاصة في مجالات الاقتصاد الابتكاري والتحول الرقمي وتطوير آليات التحول الي الاقتصاد الأخضر.

واكد رحمي علي مواصلة العمل خلال الفترة القادمة من اجل تطوير العلاقات الثنائية، وذلك من خلال الاتفاق علي التوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة البلغارية للترويج للمشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف تبادل ونقل الخبرات في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتنظيم المعارض المشتركة بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية ودعم العلاقات الاقتصادية للبلدين واتفق الجانبان علي ان تشهد الفترة القادمة تعاون مستمر للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.