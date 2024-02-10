529 مليون دولار حجم التبادل التجارى السلعى بين مصر وبلغاريا العام الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا العام الماضى 529 مليون دولار بحسب وزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

وعقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصرى.

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وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر لا سيما وأن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البلغارية فى المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصرى البلغارى المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثمارى وزيادة حجم التعاون الاقتصادى بما يصب فى صالح البلدين.

وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة أن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعى الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصرى أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر.

وأوضح سمير أن بلغاريا تأتى فى المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية أبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت فى المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر بإجمالى رأسمال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية فى مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محوراً تصنيعياً للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلى أو لتصديرها للأسواق الخارجية.

ويزور مصر حاليًا وفد بلغارى كبير برئاسة نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية، ويضم فى عضويته وزراء الاقتصاد والطاقة والابتكار.