وثيقة: 2.23 مليون جنيه إسترليني دخل سوناك وأرباحه في عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن بلوغ إجمالي دخله وأرباحه الرأسمالية 2.23 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليون دولار) خلال السنة المالية 2022/2023، وفق ملخص الإقرارات الضريبية الصادر عن داونينغ ستريت في وقت متأخر من أمس الجمعة.
وجاء أكثر من ثلثي إجمالي المبلغ من مكاسب رأسمالية قدرها 1.8 مليون جنيه إسترليني، وهي أعلى مكاسب من هذا النوع يحققها سوناك منذ أربع سنوات.
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ودفع رئيس الوزراء 508,308 جنيهات إسترلينية ضرائب لهيئة الإيرادات والجمارك، بحسب الملخص. أغنى رئيس وزراء بريطاني
وسوناك، المصرفي الاستثماري السابق، هو أغنى رئيس وزراء في تاريخ إنجلترا، وقد واجهت موارده المالية الشخصية تدقيقاً عاماً، مثلما حدث مع زوجته أكشاتا مورتي، ابنة مؤسس شركة البرمجيات الهندية العملاقة“إنفوسيس” (Infosys).
وجعل حزب العمال المعارض ثروة رئيس الوزراء قضية انتخابية في ما سيكون على الأرجح عاماً انتخابياً، واتهم سوناك بالانعزال عن الناخبين العاديين خلال أزمة تكلفة المعيشة.
وأدى رد الفعل العام العنيف على عدم دفع مورتي (زوجة سوناك) ضرائب في المملكة المتحدة على جانب من ثروتها الهندية إلى التخلي عما يسمى بوضعها غير المقيم في عام 2022 والموافقة على دفع ضريبة على أرباحها العالمية.
شمل دخل سوناك العام الماضي توزيعات أرباح بلغت 276,218 جنيهاً إسترلينياً.
ويرتبط دخله الاستثماري ومكاسبه الرأسمالية جميعها بـ”صندوق استثماري واحد مقره في الولايات المتحدة”، وفقاً لشركة الخدمات المالية“إيفلين بارتنرز” (Evelyn Partners).
كما أفصح رئيس الوزراء عن أرباح مثل راتبه كعضو في البرلمان والأجور الوزارية، إلى جانب الفوائد على الاستثمارات والمدخرات. وزير الخزانة يدفع الضرائب
وكشف ملخص إقرارات سوناك الضريبية التي تغطي السنوات الثلاث السابقة عن مكاسب رأسمالية خلال تلك الفترة تبلغ إجمالاً 3.76 مليون جنيه إسترليني.
ومع الإفصاح الأخير، يصل هذا المبلغ الآن إلى 5.56 مليون جنيه إسترليني من المكاسب على مدار السنوات الضريبية الأربع الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، صدر أيضاً ملخص الدخل الخاضع للضريبة لوزير الخزانة جيريمي هَنت يوم الجمعة، محققاً إجمالي أرباح يقدر 416,605 جنيهات إسترلينية، بما في ذلك الدخل والأرباح الرأسمالية، مع دفع 117,418 جنيهاً إسترلينياً ضرائب في المملكة المتحدة للسنة المالية 2022/2023.
المصدر:
MENAFN10022024000202011048ID1107836928