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13 مليارديرا حققوا الثراء دون إرث أو تأسيس شركة!

2/10/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يظن البعض أن تحقيق الثروات الضخمة لا يمكن إلا عن طريق تأسيس أعمال تجارية ناجحة، وأن الوظيفة ليست أبدا طريقا للثراء، ولكن هذا ليس صحيحا، فهناك 13 مليارديرا حققوا حلم الثراء بثروات بلغت 207.1 مليارات دولار، وذلك دون أن يرثوا هذه الأموال أو يؤسسوا شركة خاصة بهم.
وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من المليارديرات في الولايات المتحدة حققوا ثرواتهم من خلال تأسيس أعمالهم الخاصة أو عن طريق الإرث، إلا أن هناك مجموعة فرعية حصلوا على أموالهم وانضموا إلى مصاف الأثرياء عن طريق وظائفهم.
حددت «فوربس» 26 شخصا فقط من بين 760 مليارديرا أميركيا ليسوا من رواد الأعمال أو ممن ورثوا ثروات، إلا أنهم تمكنوا من جمع ثروات صافية ضخمة من خلال نجاحهم في العمل بشركات لم يؤسسوها.
ونجح بالمر في الحصول على لقب سادس أغنياء العالم - حسب مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات - بعد «غيتس» الشريك المؤسس للشركة مباشرة.
وجاء ستيف بالمر المدير التنفيذي السابق لـ «مايكروسوفت» - الذي انضم لها عام 1980 كمساعد لـ «بيل غيتس»، وتولى إدارتها في الفترة من 2000 وحتى 2014 - في صدارة تلك القائمة بثروة قدرها 143 مليار دولار، والتي ترجع بصورة كبيرة إلى حصته في شركة البرمجيات التي تقارب 4%.

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