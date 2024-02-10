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طفرة الذكاء الاصطناعي تسبب في زيادة كبيرة لقيمها السوقية بآخر 3 سنوات

2/10/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختلف ترتيب الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية خلال آخر 3 سنوات، حيث تسببت طفرة الذكاء الاصطناعي في زيادة القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الأميركية، تزامنا مع ما تعانيه نظيرتها الصينية من ركود اقتصادي، ليبلغ إجمالي القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة بالعالم نحو 15.9 تريليون دولار كما في 2 فبراير الجاري، وذلك مقارنة مع 11.3 مليار دولار بنهاية عام 2020.
وأجبر ضعف التعافي من جائحة «كوفيد- 19»، شركات التكنولوجيا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على إعادة التفكير في خططهم التوسعية، حيث تدرس «علي بابا» بيع بعض العمليات الاستهلاكية، بما في ذلك متاجر البقالة، فيما يعد تحولا استراتيجيا كبيرا.
وفي حين تتطلع الصين إلى إنتاج الرقائق اللازمة محليا، أعاقت القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات معدات صناعة الرقائق خطط التوسع، في مجال دفع «إنفيديا» الأميركية لمراكز متقدمة بين الشركات العالمية.
وفي المقابل أضافت شركات التكنولوجيا الأميركية إلى قيمتها السوقية، مستفيدة من الزخم حول أعمال الذكاء الاصطناعي وتوقعات خفض الفائدة والركود الناعم في الولايات المتحدة.

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