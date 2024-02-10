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وقف حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل لمزيد من الدراسة

2/10/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارا بوقف حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته الذي كان من المقرر نفاذه أول شهر فبراير الجاري لمزيد من الدراسة.
جاء ذلك بعدما أصدر الجوعان قرارا وزاريا بإيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 189/2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته، وذلك لمزيد من الدراسة.
وكان القرار الوزاري رقم 189/2023 قد قضى بأنه على كل المسؤولين تنفيذ قرار حظر التصدير ويعمل به اعتبارا من أول فبراير الجاري.
وكان القرار الوزاري رقم 172 قد قضى بأن يتم تنفيذ قرار عدم جواز بيع زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته إلا لشخص مرخص له من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، وأن يكون لديه مكان مخصص ومرخص لمزاولة هذا النشاط من الجهات المعنية، ويلتزم البائع والمشتري بتسلم دفع المبالغ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني دون غيرها، ولا يجوز تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته لمدة سنة من تاريخ صدور القرار، وأن يعمل به من تاريخ صدوره في 20 نوفمبر 2023.

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