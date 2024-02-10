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الكويت تعكف على إنشاء شركة لتجارة الوقود

2/10/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في شهر مايو 2023، تعكف مؤسسة البترول الكويتية على إحياء خطة لإنشاء شركة لتجارة الوقود في إطار استعدادها للتعامل مع كميات متزايدة من المنتجات بعد بدء تشغيل مصفاة جديدة.
وأرسلت الشركة 5 موظفين من قسم التسويق الدولي التابع لها للحصول على التدريب مع شركة النفط الحكومية العمانية، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على هذه الخطوة، في أقوى علامة حتى الآن على أن خطة طويلة الأمد لأعمال التجارة بدأت تتشكل.
وفي الأسبوع الماضي، افتتحت الكويت وعمان مشروعا مشتركا لتكرير النفط في سلطنة عمان، مما يمنح الشريكتين كميات إضافية من وقود الديزل ووقود الطائرات لبيعها في الأسواق العالمية.
وتهدف الكويت إلى تأسيس الشركة أوائل العام المقبل، على الأرجح في دبي، لتجارة المنتجات المكررة بدلا من الخام، وفق ما كشفه الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطط خاصة.
وقالوا إن الموظفين الكويتيين الخمسة يعملون في مكتب شركة «أو كيو تي» OQT في دبي، الذراع التجارية العمانية، ويتدربون على شراء وبيع الوقود والخدمات اللوجستية والتمويل. ومن جهتها، لم ترد مؤسسة البترول الكويتية على رسالة بريد إلكتروني خارج ساعات العمل.
وتعمل شركات النفط الحكومية في الشرق الأوسط على بناء أذرع تجارية للاستفادة من الأرباح الإضافية من شراء وبيع الوقود مثل البنزين والديزل، بدلا من ترك هذه الأنشطة لشركات تجارة السلع التقليدية. تمتلك الشركات العالمية مثل «شل»، و«بي بي» وحدات تتاجر بكميات هائلة من النفط والغاز، مما يساعد على تعزيز أرباحها الإجمالية.
وتعود جهود الكويت لإنشاء وحدة للتجارة إلى عام 2017 على الأقل، ولم ينطلق المشروع جزئيا بسبب المعارضة السياسية. ومنذ ذلك الحين، زادت الشركة طاقتها التكريرية، مما أتاح لها المزيد من الوقود لبيعه.
وتعمل مصفاة المشروع المشترك الجديدة البالغة طاقتها 230 ألف برميل يوميا في الدقم على ساحل بحر العرب في سلطنة عمان بكامل طاقتها، وتعالج النفط الخام من عمان والكويت.
من جهة أخرى، تعالج «أو كيو تي» حاليا المبيعات من المصفاة للشركاء حتى بدء عمليات التداول الكويتية.
وبالإضافة إلى الدقم، عززت الكويت العام الماضي الإنتاج في مصفاتها في الزور على ساحل الخليج العربي في البلاد، وتنتج المنشأة الديزل بشكل رئيسي.

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