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1 93 مليار دينار قيم الأوراق المالية والمسكوكات بنهاية يناير

2/10/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات بنهاية أول أشهر العام 2024 نحو 1.93 مليار دينار، بتراجع قدره 69 مليون دينار وبنسبة 3.44%، عن شهر ديسمبر الماضي حين بلغ ملياري دينار، مقسمة إلى 1.9 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.52 مليون دينار. وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت الأوراق المالية والمسكوكات بقيمة 63 مليون دينار وبنسبة بلغت 3.15% مقارنة بـ 1.99 مليار دينار بنهاية يناير 2023.
وعلى صعيد الأوراق المالية، فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر يناير، حيث وصلت إلى مستوى 1.08 مليار دينار مقارنة بمستوى 1.12 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، كما انخفضت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية يناير إلى 638.79 مليون دينار مقارنة بـ660.96 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وزادت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية يناير الماضي 103.17 ملايين دينار مقارنة بـ 113.18 مليون دينار في ديسمبر الماضي، كما تراجعت أيضا فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 46.62 مليون دينار مقارنة بـ 48.38 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وانخفضت فئة النصف دينار فقد بلغت 14.02 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 14.48 مليون دينار في ديسمبر الماضي، وأخيرا فقد نزلت فئة الربع دينار، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 11.89 مليون دينار مقارنة بـ 12.21 مليون دينار في ديسمبر الماضي. وعلى مستوى المسكوكات، فقد ارتفعت خلال شهر يناير من العام الحالي 2024 لتصل الى مستوى 31.52 مليون دينار مقارنة بمستوى 31.49 مليون دينار التي تم تسجيله في ديسمبر الماضي، وبلغت فئة الـ 100 فلس خلال شهر يناير الماضي بنحو 14.22 مليون دينار مرتفعة عن مستوى شهر ديسمبر والتي سجلت وقتها 14.21 مليون دينار. وسجلت فئة الـ 50 فلسا مستويات 9.98 ملايين دينار خلال يناير الماضي، وهو نفس مستوى شهر ديسمبر، بينما ارتفعت فئة الـ 20 فلسا خلال شهر يناير مسجلة مستويات 4.09 ملايين دينار، مقارنة بـ 4.08 ملايين دينار خلال ديسمبر الماضي، كما بلغت فئة الـ 10 فلوس بنهاية يناير عند مستوى 1.93 مليون دينار، وفئة الـ 5 فلوس عند مستوى 1.1 مليون دينار.

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