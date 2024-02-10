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التجارة شركات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية تخضع لضوابط أسواق المال

2/10/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارا وزاريا أضاف من خلاله الشركات التي تؤسس بغرض إدارة طروحات التمويل الجماعي القائم على الأرواق المالية إلى شركات الغرض الخاص التي يطبق عليها ضوابط وأحكام هيئة أسواق المال.
ووفقا للقرار الوزاري رقم 22/2024 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، حيث قضى باستبدال نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية بالنص التالي:
«يطبق على شركات الغرض الخاص إذا تعلقت أغراضها بالأوراق المالة أو التي تؤسس لغرض إدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، الضوابط والأحكام المعمول بها في هيئة أسواق المال وفيما عدا هذه الأغراض تخضع لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وتتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: شركة الشخص الواحد الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المقفلة، على أن تؤسس الشركة وفقا للإجراءات المتبعة في تأسيس الشكل الذي تتخذه فيما عدا رأس المال والاحتياطيات والجمعيات العمومية، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وكانت المادة 19 من اللائحة التنفيذية تنص على انه «يطبق على شركات الغرض الخاص إذا تعلقت أغراضها بالأوراق المالية، الضوابط والأحكام المعمول بها في هيئة أسواق المال، وفيما عدا هذه الأغراض تخضع لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وتتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية» شركة الشخص الواحد أو ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة المقفلة، وتؤسس الشركة وفقا للإجراءات المتبعة في تأسيس الشكل الذي تتخذه فيما عدا رأس المال والاحتياطيات والجمعيات العمومية، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

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