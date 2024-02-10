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مركز بورشه الكويت يرفع معايير تجربة العملاء الفاخرة مع الافتتاح الضخم لمركز بورشه الشويخ

2/10/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت شركة بهبهاني للسيارات، مركز بورشه الكويت، العلامة الرائدة في مجال السيارات، أحدث إنجازاتها في مجال السيارات، مركز بورشه الشويخ، هذا الصرح الراقي الذي يمتد على 6 طوابق بمساحة إجمالية تزيد على 35450 مترا مربعا، ممثلا قمة جديدة في الفخامة والتطور، مع إعادة تعريف تجربة محبي سيارات بورشه. يؤكد مركز بورشه الشويخ على التزام بورشه الثابت بالابتكار، الاستدامة، وتمييز العملاء.
في قلب منطقة الشويخ، يتخطى مركز بورشه الجديد مفهوم صالات العرض التقليدي للتعبير عن تفاني الشركة في تقديم تجارب استثنائية وغير مسبوقة في مجال السيارات. فمنذ لحظة دخول العميل، سيلاحظ الرقي والفخامة في كل جزء من أجزاء المكان، مما يعكس جوهر علامة بورشه.
تم تصميم وتجهيز مركز بورشه الشويخ بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات عملاء شركة بهبهاني للسيارات، وتوفير تجربة سلسة أثناء صيانة وإصلاح السيارات. المركز يضم صالة عرض مثيرة للإعجاب، تغطي مساحة تزيد على 2800 متر مربع، وتعمل كنقطة مركزية لعرض تشكيلة متنوعة من أسطول بورشه المميز، بدءا من السيارات الكهربائية، وصولا إلى السيارات الرياضية القوية مثل طراز 911، سيارات الدفع الرباعي، وحتى سيارات بورشه المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المرفق على منطقة استقبال واسعة للعملاء والخدمات، تمتد على مساحة تزيد على 3600 متر مربع، بهدف ضمان تجربة مريحة وسلسة.
يتميز مركز بورشه الشويخ بتخصيص مساحة واسعة، تبلغ ما يقرب من 5900 متر مربع، مزودة بأحدث التقنيات. تحتوي هذه المساحة على 34 محطة خدمة مصممة بشكل مثالي لاستيعاب عمليات الفحص، وتسهيل مرور كل سيارة من خلال وحدات التنظيف والفحص الشامل، قبل الانتقال إلى خدمات الصيانة أو التصليح. منطقة الفحص تضم 34 ممرا لخدمات السيارات، بما في ذلك 12 محطة فحص جديدة، مما يزيد من مستويات الدقة في تشخيص متطلبات الصيانة للسيارات.
وفي مساحة تبلغ 850 مترا مربعا، يضم مركز بورشه الشويخ تحت جناحه أيضا مجموعة حصرية من سيارات بورشه الخاصة، والتي قامت عائلة بهبهاني، المستورد الكويتي لسيارات بورشه، بجمعها على مدى الـ 60 عاما الماضية، ويمزج هذا المعرض المتميز بين سيارات بورشه النادرة والخاصة مع تلك السيارات ذات التقنية الرقمية المتطورة، لتغمر الزوار في رحلة عبر تاريخ العلامة التجارية الغني والعريق.
من جهته، أعرب هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، عن فخره بالافتتاح الجديد، قائلا: في مركز بورشه الشويخ، نلتزم بتقديم تجربة سيارات استثنائية لعملائنا. نحن مدفوعون بالتميز والابتكار، ونسعى دائما الى ضمان رضا العملاء، هذا المرفق الحديث يضع معايير جديدة في صناعة السيارات الفاخرة وخدماتها. ويعكس مركز بورشه الشويخ الجديد التزام شركة بهبهاني للسيارات بالنمو في السوق المحلي من خلال الاستثمار في المرافق والمواقع التي تعزز تجربة العملاء وتحسنها بشكل شامل.
وأضاف: لقد تم العمل على تطوير هذه المنشأة الجديدة على مدى سنوات، ونحن نشعر بالفخر لريادتنا في جلب التطورات التكنولوجية، لاسيما تلك التي تسهم في الحفاظ على البيئة. نتطلع بشغف إلى استقبال عملائنا في مركز بورشه الشويخ، حيث سيجدون روح بورشه تنبض في كل جانب من جوانب تجربتهم معنا.
وترى شركة بهبهاني للسيارات في بورشه، علامة تتحدى الزمن، وتسعى جاهدة لتقديم أقصى درجات العناية لجميع سيارات بورشه الكلاسيكية، ولهذا تم إدخال مركز جديد لخدمة هذه السيارات على أمثل وجه. كما تخضع جميع سيارات بورشه لعملية تنظيف وفحص شاملة قبل الانتقال إلى مرحلة الخدمة أو الإصلاح، لتلقي أقصى درجات العناية والاهتمام.
مركز بورشه الشويخ ليس مجرد معرض للسيارات، بل هو وجهة تجمع بين الابتكار والأداء والشغف لإعادة تعريف تجارب السيارات الفاخرة. ندعو عملائنا الأعزاء والمتحمسين للانضمام إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية، لتعيش روح بورشه بكامل حيويتها كما لم يحدث من قبل.
تجربة فريدة ومستدامة لعملاء بورشه
تم تصميم مركز بورشه الشويخ باستخدام أحدث التقنيات والميزات البيئية والتكنولوجية لتحقيق الاستدامة، حيث يشمل نظام صيانة المباني (BMS) الذي يساعد في التحكم والمراقبة الفعالة للخدمات الميكانيكية والكهربائية. كما يتضمن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تحتوي على تركيبات على هياكل ظل السيارات والزجاج، ومنشأة غسيل السيارات تعتمد على إعادة تدوير واستخدام المياه الرمادية.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز المركز ببنية تحتية متميزة لشحن السيارات الكهربائية، حيث يتوافر به 3 شواحن DC بقدرة 600 كيلوواط و180 نقطة اتصال AC بقدرة 22 كيلوواط. تلك الميزات تجعل مركز بورشه الشويخ مكانا متقدما من حيث التكنولوجيا والاستدامة، مما يسهم في تقديم تجربة فريدة ومستدامة لعملاء بورشه.
يظهر مركز بورشه الشويخ التزام شركة بهبهاني للسيارات بالمسؤولية البيئية ويعبر عن قرار الشركة بالمضي قدما نحو مستقبل مستدام في صناعة السيارات، هناك قسم مخصص في الطابق الميزانين لمجموعة منتجات بورشه لايف ستايل، المصممة لتعزيز تجربة القيادة بأناقة وسهولة، يمكن لعشاق بورشه استكشاف زاوية بورشه لايف ستايل، حيث يمكنهم الغوص في أسلوب حياة بورشه، وذلك من خلال مجموعة مختارة من البضائع والإكسسوارات المتاحة للشراء والطلب المسبق.

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