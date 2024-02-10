العبلاني بيئة عمل الوطني مثالية وتوفر فرصا مميزة للتطور المهني



مهمتنا صناعة كوادر بشرية احترافية وديناميكية على جميع المستويات

القطاع الخاص أكثر مرونة وديناميكية ويمنحك مساحة أكبر للإبداع والابتكار

الموارد البشرية للمجموعة القلب النابض لمنظومة بنك الكويت الوطني

اختيار الوظيفة المناسبة يتطلب البحث لاتخاذ القرار السليم في تحديد المسار

بيئة عمل «الوطني» تشجع على التعلم والتطور وتسعى دائماً لتحفيز الموظفين جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها عوامل حاسمة لتحقيق طموحات «الوطني»

استضاف برنامج «تمكن» في سادس حلقاته النقاشية مع أعضاء الإدارة التنفيذية مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، الذي شارك الشباب الكويتي خبراته الواسعة الممتدة على مدار سنوات طويلة، واستعرض معهم أبرز مراحل مسيرته الوظيفية في أكبر مؤسسة مصرفية بالكويت.واستعرض في لقاء مفتوح شهد تفاعلا لافتا من شباب برنامج «تمكن»، أبرز التحديات التي واجهته طوال تلك المسيرة الحافلة، كما أسدى لهم مجموعة من النصائح، تمثل الضوء الذي يمهد لهم الطريق لبناء مسيرة مهنية ناجحة، وأفضل السبل لتطوير المهارات والقدرات الشخصية بهدف التأهيل الناجح لدخول سوق العمل، وضمان التطور في المسار الوظيفي، كما أجاب عن أسئلة المشاركين حول العديد من تفاصيل العمل داخل مؤسسة الوطني.مفاتيح النجاحوفي بداية حديثه، حث العبلاني شباب برنامج «تمكن» على ضرورة التحلي بالصبر والعمل بجد لتحقيق التطور الوظيفي المنشود، والتعاون مع زملاء العمل، حيث يشكل العمل بروح الفريق الواحد أحد أهم عوامل نجاح المؤسسات الكبرى، وهو ما يميز بيئة العمل في مؤسسة عريقة مثل بنك الكويت الوطني، لأن كل شخص لديه سمات وقدرات تختلف عن الآخر ما يجعل النجاح نتيجة مضمونة للتكامل بين أعضاء الفريق الواحد.وقال: «إن الوصول إلى مكان قيادي ومرموق في مؤسسة عريقة مثل بنك الكويت الوطني يتطلب ثلاث مهارات أساسية وهي الشغف والإصرار والصبر، حيث تشكل هذه المهارات المفتاح الرئيسي للنجاح والمضي قدما في تحقيق مسيرة مهنية ناجحة ومستدامة والترقي إلى أعلى المناصب».وأضاف: «اختيار الوظيفة المناسبة يتطلب البحث الدقيق والدراسة الكافية لاتخاذ القرار السليم سواء على صعيد القطاع التي ترغب في العمل به أو حتى مكان العمل، حيث إن بناء مسيرة مهنية تتطلب شبابا طموحا لديه رغبة وشغف باستمرار، لذلك أنصح الشباب دائما بالتوجه للقطاع الخاص لأنه أكثر مرونة وديناميكية وهناك مساحة أكبر للابتكار والتطور والإبداع».القلب النابضوردا على سؤال أحد المشاركين خلال الحلقة النقاشية حول دور إدارة الموارد البشرية، قال العبلاني: «إدارة الموارد البشرية القلب النابض لمنظومة بنك الكويت الوطني عبر أذرعها المختلفة التي تشمل التطوير والتدريب وإدارة المواهب وشركاء الأعمال، فهي تعمل على استقطاب وصناعة كوادر بشرية احترافية وديناميكية على جميع المستويات منذ دخول الموظف إلى المؤسسة وحتى ترقيه لأعلى المناصب وكذلك توفير مناخ يضمن توفير أقصى قدر لرفاهية الموظفين».وأوضح أن استراتيجية بنك الكويت الوطني تسعى الى بناء قوة عمل مرنة وديناميكية مسترشدة بأربع ركائز أساسية، تتمثل اولا في وضع الكفاءات المناسبة في الأدوار المناسبة في الوقت المناسب، وثانيا إعداد قادة المستقبل عبر تطوير القادة الذين يلهمون ويمكنون الموظفين من الإبداع، وثالثا استقطاب أفضل الكفاءات من خلال توظيف المواهب والاحتفاظ بها وتنميتها، ورابعا تهيئة بيئة وثقافة أداء مستدام تضمن تعزيز التنوع والشمول ومبادئ إدارة النتائج الواضحة وحماية الموظفين.مخاطر محسوبةوقال العبلاني في رده على سؤال أحد الشباب حول اختيار الوظيفة الأمثل وبيئة العمل: «يجب أن تحدد أهدافك أولا حسب رغباتك ومهاراتك، ثم تعمل على وضع خطط واضحة لتنفيذ هذه الأهداف، لكن الأهم هو الشغف والإصرار والتحلي بالصبر مع ضرورة تنمية المهارات التي تساعدك على الوصول إلى أهدافك».ودعا الشباب إلى التطور والتعلم من خلال السؤال المستمر والاستفادة من فريق العمل والخبرات التي تعمل معك، فكل سؤال مهم، ويجب أن تحصل على إجابة كافية حينما تسأل حتى يتكون لديك إلمام واسع بمهامك الوظيفية ومهام الإدارة التي تعمل بها، لاسيما أن بيئة العمل في الوطني تشجع على التعلم والتطور وتسعى دائما إلى تحفيز الموظفين وتقدير جهودهم وعطائهم.وتابع: «احرص دائما على معرفة الملاحظات السلبية من مدرائك، واعمل على معالجتها لتحسين أدائك، ولا تفكر في التنقل من إدارة إلى أخرى أو وظيفة إلى أخرى لمجرد بعض الملاحظات أو التقييم السلبي، فيجب على كل موظف أن يحسب المخاطر في كل خطوة يخطوها، لأنه لا يوجد (صفر مخاطر) وإنما توجد مخاطر محسوبة وأخرى غير محسوبة، لذلك أنصح أي موظف في بداية مسيرته المهنية أن يتحدث دائما مع مديره ويناقشه حول أدائه وما يمكن تطويره وتعلمه لتفادي التعليقات السلبية والحصول على تقييم أعلى في السنوات المقبلة».وأوضح أن بيئة العمل في الوطني تشجع دائما على النقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر، كما أن هناك قنوات أخرى للتواصل تساعد جميع الموظفين على التعبير عن آرائهم وسماع مقترحاتهم ومدى رضاهم عن بيئة العمل.جذب أفضل المواهبوتطرق العبلاني الى الحديث حول مقابلات العمل، وقال: «حينما نقوم بمقابلات العمل نبحث دائما عن الشباب الذين لديهم قدرة على التعلم والإبداع والتواصل، من خلال بعض الأسئلة التي يتم طرحها وتقييم إجاباتها وردود الفعل ومدى الاستجابة، وأفضل الإجابات خلال مقابلات العمل هي الإجابات الصادقة، حتى وإن لم تخدم الوظيفة التي تقدم عليها، فلا تحاول أن تتجمل أو تقدم معلومات غير صحيحة لأن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية».وأضاف: «نؤمن في الوطني بأن جذب أفضل المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها وتطويرها يعد من العوامل الحاسمة في تحقيق طموحات البنك طويلة الأجل، كما أنه يعزز جهود البنك في صعيد استدامة الكوادر البشرية، لاسيما أن الوطني يستهدف دائما مواهب شبابية لديها الشغف والطموح والرغبة في التطور المستمر وبناء مسيرة مهنية ناجحة».ودعا الخريجين الجدد الى عدم الخوف أثناء إجراء مقابلات العمل، لأن الخوف قد يكون حائلا في أن تبرز جميع مهاراتك أثناء المقابلة، لكن يجب أن تتجاوب مع من يدير المقابلة ولا تكتفي فقط بالردود المختصرة، كما دعا بعض المديرين الذين يجرون مثل هذه المقابلات إلى الابتعاد عن الأسئلة الشخصية التي تؤدي إلى إحراج الشباب المتقدم للعمل مثل الأسئلة الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى تسهيل المقابلة وعدم التطرق إلى مواضيع معقدة بهدف استعراض خبرات المدير، لأن غالبية الشباب المتقدم للعمل هم من حديثي التخرج ولا يملكون تلك الخبرات العريضة وقد لا تتطلب منهم المهام الوظيفية الطامحين إليها مثل هذه النوعية من الأسئلة.تطوير الموظفينوواصل العبلاني ردوده على أسئلة المشاركين في الحلقة، وقال في رده على سؤال حول تطوير الموظفين: «إن الموظف منذ دخوله إلى البنك يحصل على جرعات تدريبية مناسبة لكل مرحلة في مراحل مسيرته المهنية، حيث يعتبر التعلم في الوطني ثقافة راسخة تساهم في تطوير وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية، وهو ما يساهم في تحسين جودة ما يقدمه البنك من خدمات». وأضاف: «برامج التدريب في البنك لا تتوقف عند مستوى معين ولا تقتصر على مرحلة معينة في المسيرة الوظيفية، مؤكدا أن كل الموظفين في البنك يخضعون لبرامج تدريبية لتطوير مهاراتهم بداية من الموظفين الجدد حتى القيادات، ومع ترقية الموظف وانتقاله من مستوى إلى مستوى أعلى يخضع لبرامج تدريبية محددة تتناسب والمهارات المطلوبة للوظيفة الجديدة وتؤهله للمستوى التالي حتى يصل إلى أعلى المناصب القيادية في البنك، كما أن هناك مراقبة لمتابعة عملية التدريب والتطوير للوقوف على نتائج تطور الموظفين».«تمكن».. فرصة استثنائية لتعزيز مهارات الموظفينأوضح العبلاني أن جميع البرامج التدريبية التي يوفرها البنك تم تصميمها بعناية من قبل خبراء متخصصين لتناسب جميع المستويات الوظيفية، ويعتبر برنامج «تمكن» فرصة استثنائية لتعزيز المهارات اللازمة للدخول إلى معترك سوق العمل بشكل عام، ولا يقتصر على العمل في مؤسسة الوطني فقط.وأكد العبلاني التزام البنك العميق بالاستثمار في رأس المال البشري بدعم من الإدارة التنفيذية، من خلال استقطاب المواهب الكويتية وتدريبها وتطويرها وصقل مهاراتها، كما أن الوطني يتمتع ببيئة عمل مثالية وفريدة من نوعها لأنه يوفر فرصا استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة بما يقدمه لكوادره وموظفيه وحديثي التخرج من برامج تدريبية على أعلى مستوى، ما يضمن لهم بناء مستقبل وظيفي مستدام.نصائح ذهبية.. لمسار وظيفي ناجحقدم عماد العبلاني مجموعة من النصائح الذهبية لشباب برنامج «تمكن» والتي تمثل النور الذي يضيء لهم الطريق ويساعدهم على التميز والترقي وتحقيق مسار وظيفي ناجح، وذلك كما يلي:٭ ابحثوا عن الوظائف التي تناسب مهاراتكم وطموحاتكم.٭ استفيدوا من الخبرات التي تحيط بكم في نفس الفريق.٭ اطرحوا الأسئلة باستمرار لضمان الحصول على إجابات كافية تساعد في تنمية خبراتكم.٭ اعملوا بجد وتحلوا بالصبر لتحقيق التطور الوظيفي المنشود.