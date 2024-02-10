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بوبيان يختتم مجموعة من ورش العمل لعملاء PRIME

2/10/2024 11:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم بنك بوبيان مجموعة من ورش العمل الخاصة لعملاء PRIME والتي تضمنت العديد من المحاور التعريفية والعملية حول أساسيات وأطر عمل القطاع المصرفي الكويتي لتكون بمنزلة تجربة فريدة ومميزة لهم في عالم الخدمات المصرفية والرقمية التي تواكب تطلعاتهم وتوجهاتهم الحالية والمستقبلية.
وضمت ورش العمل 20 مشاركا من عملاء PRIME، وعلى مدار خمسة أيام استهدفت تعريف المشاركين عن قرب بأهم ما يميز منتجات وخدمات البنك المتنوعة لهذه الشريحة وغيرها، ومع الختام، تم منح المتدربين شهادات تفيد باجتيازهم ورش العمل في حضور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم لتكون بمثابة تجربة مميزة لعملائه وخاصة شريحة الشباب.
وقال المجحم تعليقا على ذلك: سعدنا كثيرا بلقاء عملائنا من حساب PRIME من خلال عدد من ورش العمل استطاع المشاركين من خلالها اكتساب مهارات وخبرات جديدة تتعلق بالقطاع المصرفي عموما وبنك بوبيان على وجه الخصوص والاطلاع على ما يقدمه البنك من منتجات وحلول مصرفية.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم بوبيان باستضافة عملاء PRIME من الشباب لتكون تجربة مثالية نقدم من خلالها فرصة حقيقية للتعرف عن آليات العمل عن كثب في القطاع المصرفي، خاصة مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي أحدثتها الثورة الرقمية في جميع قطاعات الأعمال.
وأضاف المجحم أن ورش العمل قد تناولت تعريف المشاركين على أهم المنتجات والحلول المصرفية الغير تقليدية التي يزود بها بوبيان عملاءه لتكون بمثابة لغة تواصل مباشرة مع مختلف الشرائح، لاسيما إن كانت قائمة على الابتكار الرقمي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك نحو تلبية النمو المتصاعد تجاه التحول الرقمي.
كما حصل المشاركون على فرصة لزيارة مركز الابتكار الرقمي لبوبيان للتعرف على رحلة إنشائه وانضمام عدد من المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا لتعزيز رقمنة قاعدة الخدمات والمنتجات وتطويرها وصولا إلى إطلاق منصة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية.
وقد تطرقت إحدى ورش العمل إلى مناقشة تجربة بوبيان نحو تحسين جودة خدمة العملاء من خلال التواصل بصورة دائمة وإجراء الدراسات واستطلاعات الآراء المعنية بتحليل البيانات لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم لتحقيق أعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير المتعارف عليها.

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