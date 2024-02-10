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التجاري يشارك في معرض الفرص الوظيفية

2/10/2024 11:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص البنك التجاري على المشاركة في معارض الفرص الوظيفية بمختلف الجامعات والمعاهد، حيث إنها تعد من أبرز الوسائل التي تساعد على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. ومن هذا المنطلق، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض الفرص الوظيفية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت والذي سيتم تنظيمه من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري. وتهدف مشاركة البنك إلى استقطاب الطاقات الشابة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حسب تخصصاتهم الدراسية ومساعدتهم للبدء بمسيرة الحياة العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة.
وفي تعقيبه على مشاركة البنك في هذا الحدث، قال صادق العبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية: جاءت مشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدا من جديد على دعمه للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توفرت لهم سبل الدعم والرعاية.

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