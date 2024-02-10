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أسواق المال نظمت ورشة توعوية لموظفيها حول التطورات الرقابية للاستدامة

2/10/2024 11:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن سعي الهيئة لإنشاء وتطوير البيئة التشريعية المناسبة التي تواكب التطورات المتسارعة بمواضيع الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG، أقامت الهيئة ورشة عمل داخلية لموظفيها، وبحضور ممثلين من بنك الكويت المركزي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الماضي، ويأتي ذلك استكمالا للجهود التوعوية المتعلقة بمواضيع الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أنه تم تقديم هذه الورشة من قبل أطراف مختصة بهذا المجال من مكتب ميراس للاستشارات وVerityv، حيث تناولت الورشة المواضيع التالية: مجالات تقارير الاستدامة، ودور الجهات الرقابية في دعم التحول في مصادر الطاقة بشكل عادل، والمخاطر المالية المتوقعة من ذلك، وأهم المعايير العالمية للاستدامة، والفجوة الموجودة في السوق فيما يتعلق بتوافر بيانات قياس الأثر المالي لمخاطر وفرص الاستدامة، ومبدأ الأثر الجوهري المزدوج Double Materiality، وأهمية توطين حلول الاستدامة وإعداد التقارير المتعلقة بها في الكويت لجعلها رائدة في مجال إعداد تقارير الاستدامة.
كما تم التركيز على مناقشة المعيارين الجديدين IFRS S1 وIFRS S2 اللذين تم صدورهما من قبل مجلس المعايير الدولية ISSB بهدف توفير لغة موحدة للمستثمرين لقراءة عوامل الاستدامة التي لها أثر جوهري على الشركات، ومن المنتظر أن يسري تطبيق هذين المعيارين على التقارير المالية لسنة 2024 والتي تصدر في بداية 2025، إلا أن مجلس المعايير الدولية ISSB ترك السلطة التقديرية في إلزامية ومنهجية تطبيقهما بيد الجهات الرقابية المحلية في كل دولة.

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