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جيف بيزوس يبيع أسهما في أمازون بملياري دولار لأول مرة منذ 2021

2/10/2024 11:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باع جيف بيزوس 12 ملـيون ســهـم من «أمازون» الأسبوع الماضي، في أول مرة يبيع فيها الملياردير أسهم الشركة منذ 2021، وجرت عمليات البيع يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وحققت ما يزيد قليلا عن ملياري دولار، وفقا لوثيقة اطلعت عليها «بلومبيرغ».
وكشفت أمازون في 2 فبراير أن بيزوس يخطط لبيع ما يصل إلى 50 مليونا من أسهم «أمازون» على مدار الـ 12 شهرا المقبلة، ومن المحتمل أن يستفيد من ارتفاع الأسهم الذي قربه من لقب أغنى شخص في العالم.
وارتفعت ثروته 22.6 مليار دولار هذا العام إلى 199.5 مليار دولار حتى يوم الجمعة الماضية، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات.
وباع مؤسس «أمازون» أسهما بأكثر من 30 مليار دولار منذ بدء السجلات التي تعود إلى عام 2002، بما في ذلك 20 مليار دولار مجتمعة في عامي 2020 و2021. وكان في المقام الأول يهب الأسهم، ومنها ما قيمته 230 مليون دولار تقريبا منحها لمنظمات غير ربحية في نوفمبر.

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