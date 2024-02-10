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ABK Capital تحصد جائزة مدير الأصول الأسرع نموا في الكويت 2023 من جلوبل بيزنس أوت لوك

2/10/2024 11:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصدت شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، جائزة «مدير الأصول الأسرع نموا في الكويت 2023» وفقا لتقييم المجلة العالمية جلوبل بيزنس أوت لوك«Global Business Outlook»، والتي تعتمد معايير صارمة لتحديد الفائزين على يد لجنة متخصصة من الخبراء.
وفي هذه المناسبة، قال د.حسين شحرور، الرئيس التنفيذي لشركة ABK Capital: سعداء بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لسلسلة من النجاحات ضمن عملية التحول المتكاملة التي شهدتها الشركة على مستوى تدعيم فريق عملها بالعديد من الكفاءات والخبرات، وتعزيز تجربة عملائها في إدارة ثرواتهم عبر منصة حلول استثمارية مميزة، وتطوير البنية التحتية للأنظمة، بالإضافة إلى إطلاق علامتها التجارية الجديدة.
وأضاف شحرور: تعزز هذه الجائزة من مكانة ABK Capital كشركة استثمارية كويتية رائدة في السوق الكويتي، تلبي احتياجات عملائها ومتطلباتهم، لتكون قريبة منهم لأبعد حدود. وتحرص ABK Capital بشكل حثيث على تعريف مجتمع المستثمرين بمستجدات الأســــــواق، المحلية والإقليمية والعالمية، واتجاهاتها الرئيسية، بكل شفافية، لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية بشكل أفضل.
وتعتبر ABK Capital منذ تأسيسها في عام 2006، واحدة من رواد صناعة الاستثمار وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية الاستثمارية في المنطقة. وقد قامت الشركة ببناء نموذج أعمال يركز على مصالح العملاء ويجعلها في صدارة اهتماماتها. وتسعى باستمرار إلى تعزيز العلاقات المستدامة مع عملائها، بهدف تلبية احتياجاتهم الاستثمارية. وتعتمد ABK Capital على فريق عمل متمرس من ذوي الخبرة في مجال تقديم جميع الخدمات الاستثمارية لتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الاستثمارية المصممة خصيصا لتلبية الأهداف المحددة لعملائها، كما تغطي العروض التي توفرها الشركة كلا من فئات الأصول التقليدية والبديلة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكل سهولة ويسر.
كما تحرص شركة ABK Capital على ترسيخ شراكات قوية مع مديري الأصول البارزين على المستويين الإقليمي والعالمي للاستفادة من خبراتهم في تعزيز الأداء وتقديم أنسب الحلول الاستثمارية للمستثمرين.

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