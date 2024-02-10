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سميرة الكندري لـ الأنباء مشروع إدارة النفايات سيرى النور في الربع الأول من العام الحالي

2/10/2024 11:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
دشنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة، م.سميرة الكندري فعاليات معرض الكويت للاستدامة في نسخته الثالثة التي استمرت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري في مروج، ويعد أكبر تجمع لمختلف القطاعات والشركات الداعمة لمفاهيم الاستدامة في الكويت، فكرة وتنظيم من شركة «زون»، وشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة والبنوك وشركات التأمين ووكالات السيارات.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري إن الهيئة لديها مشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة ورؤية الكويت 2035، من أهمها الاستراتيجية البيئية لإدارة النفايات في الكويت، والذي يعد مشروعا ضخما بدأ من 4 سنوات وحاليا في مراحله النهائية، وعند الانتهاء من المشروع توجد لدينا استراتيجية من أجل إدارة النفايات في جميع قطاعات الدولة، ونأمل ان يرى هذا المشروع النور في الربع الاول من 2024 ويعرض على مجلس الوزراء ويتم اقراره.
وتطرقت م.الكندري إلى استراتيجية الكويت خفيضة الكربون والتي تستهدف تقليل الانبعاثات الغازية وتنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، مؤكدة أن جميع جهات الدولة يجب أن تلتزم بالاتفاقية لتخفض انبعاثاتها، لافتة في الوقت ذاته إلى الدور الرقابي للهيئة في المراقبة على جميع جهات الدولة ومتابعة التنفيذ.
وأشارت إلى وجود مبالغ مرصودة لتحقيق الاهداف البيئية في الكويت ضمن خطة التنمية وسط متابعة مستمرة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط للمشاريع البيئية، ناهيك عن أن البعد البيئي ضمن أهم ركائز برنامج عمل الحكومة.
وحول المعرض، أشارت الكندري إلى أن الهيئة العامة للبيئة متواجدة وتعد راعيا أساسيا لمعرض الكويت للاستدامة.
وأعربت الكندري عن سعادتها برؤية تجارب القطاع الخاص وعرض مشاريعهم البيئية، وقالت «لا شك أنها تدعم الاستدامة بالفعل»، مبينة أن المعرض يشهد تنوعا في المشاريع الموجودة والجهات المشاركة، الأمر الذي يعزز الوعي البيئي وتطبيق قانون حماية البيئة.
وقالت م.الكندري «دون تضافر جهود القطاع الخاص والعام في الدولة لا نستطيع أن نحقق الاستدامة، والتي تعني تقليل الانبعاثات وتوفير الموارد الطبيعية والمحافظة عليها بما يحقق الرفاه للمواطنين».
ووصفت م.الكندري جناح شركة نفط الكويت بـ «المميز» بما يتضمنه من مشاريع تأهيل البيئة ومعالجة التربة الملوثة بالنفط وترسيخ مبدأ المحميات في مواقعهم.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة «زون» عبدالرحمن الساجر، إن المعرض في نسخته الثالثة يأتي تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التوعية بالقضايا البيئية ومفاهيم الاستدامة في المجتمع الكويتي.
وأضاف الساجر «يستهدف المعرض في نسخته الثالثة توعية المجتمع بمفاهيم ودورها في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، إذ يحرص المشاركون على استعراض تجاربهم في معالجة التداعيات البيئية أو تحسين البيئة، ناهيك عن المنتجات التي تتماشى مع تحقيق المستهدفات البيئية».
وأشار الساجر إلى أن المشاركين في المعرض استعرضوا العديد من التجارب التي قاموا بها في هذا الإطار مثل مبادرات شركة نفط الكويت في إعادة تأهيل البيئة، والمشاركون من الجهات المالية والبنوك التي اعتمدت معايير للاستدامة في عملياتها، ناهيك عن شركات السيارات التي استعرضت العديد من العلامات الفارهة التي تعمل بالكهرباء بالكامل أو الهجينة.
ولفت الساجر إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الرواد الذين تطلعوا إلى توسيع معرفتهم بقضايا البيئة والاستدامة وفق خيارات توعوية مختلفة قدمها المشاركون عبر فعاليات المعرض.

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