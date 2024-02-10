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16 مليون دينار أرباح الصالحية العقارية

2/10/2024 11:07:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 16 مليون دينار وربحية سهم بلغت 29.3 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبنسبة نمو بالأرباح بلغت 10%، وذلك مقارنة بأرباح 14.6 مليون دينار وربحية سهم 26.8 فلسا حققتها الشركة في العام السابق.
وكان مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية قد عقد اجتماعه، حيث اعتمد فيه البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما اقترح مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% (15 فلسا للسهم الواحد)، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% لسنة 2023 لمساهمي الشركة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين. وقد أظهرت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية، تحقيق نمو ملحوظ في الأداء التشغيلي خلال 2023، حيث سجلت الإيرادات التشغيلية ارتفاعا بنسبة 13% لتبلغ 41 مليون دينار، وصافي الربح التشغيلي بلغ 31 مليون دينار وبنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بالعام السابق، ويأتي ذلك بدعم من إيرادات مشروع العاصمة الذي دخل حيز التشغيل منذ نحو عامين.
كما كشفت البيانات المالية للشركة في 2023 عن زيادة في إجمالي حجم الموجودات بنسبة قدرها 9% لتصل إلى 458 مليون دينار، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7% إلى مبلغ 179.7 مليون دينار.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للشركة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة غازي النفيسي إن «الصالحية» حققت نتائج مالية قوية عكست مرونة نموذج أعمال الشركة وتؤكد ثبات الخطوات التي تتخذها الإدارة نحو خلق قيمة مضافة طويلة الأمد للمساهمين وتحقيق أفضل العوائد كما تحفز للعمل نحو أداء أقوى في المستقبل. وأشار النفيسي إلى ترقية سهم شركة الصالحية العقارية والانضمام إلى السوق الأول في بورصة الكويت، وذلك حسب إفصاح بورصة الكويت بشأن ملخص نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة للعام 2024، ويعد السوق الأول سوق النخبة من الشركات المدرجة، حيث ستتم الترقية اعتبارا من اليوم الأحد.
وقد شهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من التقارير السنوية والإجراءات الرقابية المطلوبة من قبل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت مثل تقرير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وغيرها، فيما أوصى المجلس بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة لمناقشة واعتماد قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

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