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صناعات الغانم تشارك في معرض إنجاز الأول لفرص التدريب الميداني

2/10/2024 11:07:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في رعاية مستمرة لدعم وتمكين الشباب الكويتي، أعلنت صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن مشاركتها الفعالة في معرض «إنجاز» الأول لفرص التدريب الميداني، الذي أقيم بفندق موفنبيك البدع على مدى يومين، وشهد المعرض الذي نظمته جمعية إنجاز الكويت الأسبوع الماضي تجمعا لأكثر من 20 مؤسسة من نخبة مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لعرض مجموعة واسعة من فرص التدريب المتاحة أمام طلبة الجامعات في شتى التخصصات، هذه المبادرة تأتي تأكيدا على الدور الأساسي الذي تلعبه صناعات الغانم في تعزيز المسار المهني للشباب الكويتي وتحفيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.
وفي هذا السياق، علقت ليلى المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت، قائلة: إن معرض التدريب الميداني الأول لإنجاز الكويت أحد أهداف إنجاز الكويت لصقل مهارات الشباب وتهيئهم لسوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية للشباب في مختلف شركات القطاع الخاص وأكبرها، كما أتيحت أكثر من 140 فرصة للشباب خلال يومي المعرض وتمت مقابلة ما يزيد على 600 شاب وشابة يرغبون في التدريب في مختلف الإدارات في الشركات. وأكدت أن هذه الفعالية ليست الوحيدة من نوعها التي تقيمها جمعية إنجاز الكويت بل هناك العديد من الفعاليات على مدار العام والتي تهدف الى دعم مهارات الشباب وتعزيزها في المحاور التالية: الجاهزية للعمل والريادة والمعرفة المالية وذلك من خلال برامج عالمية معتمدة لدى مؤسسة جونيور اتشيفمنت العالمية.
وفي تعليقه على المشاركة، قال أنس العتيقي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صناعات الغانم: إن مشاركتنا في معرض «إنجاز» لفرص التدريب الميداني تعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشباب الكويتي وتعزيز قدراتهم. نحن نرى في برامج التدريب الميداني جسرا يمتد من النظريات الأكاديمية إلى الواقع العملي، مما يمنح الشباب الفرصة لتطبيق ما تعلموه في الفصول الدراسية وتحويله إلى خبرات عملية قيمة. الاهتمام المتزايد من قبل الطلاب الجامعيين ببرامج التدريب مؤشر إيجابي يعكس الرغبة في تحقيق التقدم الشخصي والمهني. من خلال دعمنا لهذه البرامج، نعبر عن التزامنا الدائم والراسخ بتطوير جيل متمكن ومبدع يسهم بفاعلية في بناء مستقبل الكويت المشرق.
وفي إطار هذه المبادرة، تواجد فريق من قطاع الموارد البشرية في شركة صناعات الغانم لتعريف زوار المعرض بالفرص التدريبية المتاحة، حيث استقبلت صناعات الغانم والشركات التابعة لها عددا من المتدربين بهدف إيصالهم بفرص متنوعة في قطاعات حيوية تشمل التسويق، تكنولوجيا المعلومات، الإدارة المالية، والتجارة الإلكترونية، هذا التنوع في القطاعات يعكس النطاق الواسع لعمليات الشركة التي تغطي مجالات متعددة مثل السيارات، التجزئة، والأغذية والمشروبات، مما يوفر للمتدربين تجربة شاملة وعميقة في القطاع الخاص.

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