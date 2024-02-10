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المركز العقار الكويتي استقرار بالنصف الأول وانتعاش بنهاية 2024

2/10/2024 11:07:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على تمكين المستثمرين عبر تزويدهم بأحدث البيانات وأكثرها دقة حول توجهات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» مجموعة من التقارير حول القطاع العقاري في كل من الكويت والسعودية، والإمارات.
وقد تم إعداد التقارير من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لـ «للمركز»، والتي قدمت نظرة على أداء القطاع العقاري في النصف الثاني من 2023 وتوقعات حول النصف الأول من 2024، وذلك استنادا إلى مؤشرات جوهرية للاقتصاد الكلي مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي والمركز المالي والاستثمارات والكتلة النقدية والتضخم وسعر الفائدة والنمو السكاني وخلق فرص العمل.
ويشير تقرير «المركز» للقطاع العقاري في الكويت إلى استقرار السوق خلال النصف الأول من عام 2024، ثم انتعاشه بنهاية العام، مدعوما بعدد من العوامل الإيجابية، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي نموا بمعدل 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة -0.6% خلال عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5%.
وسيرسخ هذا النمو الاستقرار المنتظر لأسعار الفائدة وزيادة في حجم نشاط المشروعات، كما يساهم تقدير صندوق النقد الدولي لأسعار النفط في ضمان استقرار الأسعار مصحوبا بقرار الكويت، الذي يفضي بالاستمرار في تخفيض إنتاج النفط الطوعي، وذلك مع متوسط متوقع يبلغ 79.92 دولارا للبرميل الواحد في 2024، مقارنة بـ 80.49 دولارا في العام السابق.
وقد شهدت الكويت خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، استقرارا نسبيا في معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، مدعومة بسياسات الدولة التي ساهمت في تخفيض أسعار الغذاء محليا، وتأثرا بانخفاض أسعار الغذاء عالميا.
ومن المتوقع حسب التقارير أن يدعم الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة، واستمرار النشاط في المشاريع، والزيادة المستمرة في فرص العمل للمواطنين، نمو الائتمان خلال النصف الأول من العام 2024، على الرغم من أن هذا النمو قد يتأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2024.
ويبين التقرير أن السوق العقاري في الكويت ظل مستقرا بصورة كبيرة خلال عام 2023، مع استقرار أسعار العقارات ومعدلات الإيجار، بالإضافة إلى بدء تعافي الطلب المؤجل خلال فترة الجائحة، ويشير كذلك إلى تراجع في مبيعات العقارات السكنية، وحجم التعاملات، والاستثمار في القطاع العقاري، ومبيعات القطاع التجاري خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023.
ويظهر التقرير، استنادا إلى تحليل لمؤشرات الاقتصاد الكلي، تفاؤلا بثبات القطاع العقاري في الكويت لعام 2024، متوقعا انتعاشا في النشاط العقاري مع نهاية العام، ويبشر تقييم مؤشر القطاع العقاري الكلي «للمركز» بآفاق إيجابية للقطاع في الكويت، حيث سجل 2.9 من أصل 5.0 في المؤشر.
ويتوقع تقرير «المركز» عن القطاع العقاري بتعافي الاقتصاد السعودي، ويبشر بنمو ملحوظ في عام 2024، بعد فترة من النمو المتواضع خلال عام 2023. ويعزى هذا التحسن الاقتصادي بشكل أساسي إلى الأداء المتميز للمملكة في كل من القطاع النفطي وغيره من القطاعات، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد السعودي من الطلب العالي على النفط، واستقرار معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة. كما يتوقع أن تسهم الأنشطة غير النفطية، إلى جانب الإنفاق الحكومي الموجه، في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتشير التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن متوسط أسعار النفط في السعودية سيصل إلى 93 دولارا للبرميل خلال عام 2024، على عكس السعر المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي المحدد بـ 79.7 دولارا للبرميل. وتعزز هذه الأسعار المتوقعة الوضع المالي للمملكة، مدعومة بالاستثمارات الحكومية المستمرة وثبات أسعار النفط. ويوضح التقرير أن قيمة التعاملات العقارية في السعودية شهدت تراجعا بنسبة 11.3% على أساس سنوي حتى شهر سبتمبر 2023، مصحوبة بانخفاض في الحجم بنحو 7%. ومع ذلك، شهدت أسعار الأراضي السكنية نموا بنسبة 1.2%، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
وسجل هذا التحسن رغم استمرار الانخفاض في المعاملات السكنية، الذي يعزى جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والارتفاع الأخير في أسعار العقارات. وهناك توقعات بأن يحافظ القطاع العقاري المكتبي على أدائه القوي الملحوظ في 2023 خلال عام 2024، مدعوما بالطلب القوي من الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في تأسيس مقراتها الإقليمية بالمملكة.
ويشير التقرير إلى توقعات بتسارع نمو القطاع العقاري في السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، استنادا إلى تحليل العوامل المتنوعة للاقتصاد الكلي في المملكة. ويعزى هذا التفاؤل إلى الدعم المتوقع من النمو المستمر في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وقطاع الضيافة المزدهر، والزيادة في الإنفاق الحكومي المخصص لمشاريع البنية التحتية، مما يبشر بأفق إيجابية للقطاع العقاري في المملكة.
ويتوقع تقرير القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عن «المركز» نموا مستمرا لاقتصاد البلاد في عام 2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% في عام 2023، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.

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