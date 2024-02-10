نفط الكويت استعرضت جهودها في دعم الاستدامة

MENAFN - Al-Anbaa) شاركت شركة نفط الكويت في المعرض بحضور أربعة رؤساء فرق، هم رئيس فريق الإعلام بدور سيد عمر، ورئيس فريق الصيانة والاعتمادية (جنوب وشرق الكويت) ناصر الهاجري، ورئيس فريق الطرق والمساندة هاشم الهاشمي، ورئيس فريق مشاريع تأهيل التربة (2) مثنى المؤمن.ويعرض جناح الشركة في المعرض منتجات تمثل رحلتها وجهودها في مجال دعم الاستدامة والتنمية المستدامة والتدوير والحفاظ على البيئة في الكويت، كما يقدم عددا من النباتات التي تنتجها المحميات الطبيعية التابعة للشركة. وتضمن جناح نفط الكويت عرض عدة تجارب ناجحة للشركة في مجال الاستدامة، من بينها مشروع إعادة تأهيل البيئة المتضررة نتيجة الغزو، وذلك من خلال عرض تقنية غسل التربة الملوثة ومعالجتها بيولوجيا، فضلا عن شرح كيفية استخراج النفط الملوث والجهاز المستخدم في ذلك، حيث سيتم توفير 3 من تلك الأجهزة لتجارب عملية تطبيقية.واستعرض فريق عمل الصحة والسلامة والبيئة (الغاز) حملته البيئية المتواصلة حتى نهاية شهر فيراير تحت شعار «بيئتك تحتاجك... قلل أثر بصمتك الكربونية»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات المستدامة وأهميتها في الحد من البصمة الكربونية.شريف: رعاية «الكويت للتأمين» لمعرض «الكويت للاستدامة» فرصة مثالية لتبادل الأفكار

في إطار حرصها على تطبيق استراتيجيتها وبرامجها في تعزيز مبادرات الاستدامة رعت شركة الكويت للتأمين معرض الكويت للاستدامة الثالث، والذي أقيم في مروج في 8 فبراير على مدار ثلاثة أيام.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة الكويت للتأمين سامي شريف، إن شركة الكويت للتأمين تعتز برعاية مثل هذه الفعاليات الهادفة والمعنية بالاستدامة والتنمية، لأنها تعزز ثقافة الاستدامة في المجتمع وتنشر الوعي بأهمية بناء مجتمع مستدام للأجيال القادمة، ويمكن جميع الأفراد الازدهار فيه. وأضاف أن الكويت للتأمين تسعى إلى تطوير برامجها التي تتعلق بالاستدامة وتتبع نهجا شاملا للتنمية يقوم على الترابط بين الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيه لترسيخ مبادئ الاستدامة داخل الشركة وخارجها. وعن رعايتها لهذا المعرض، أشار شريف إلى أن تلك المشاركات تعد فرصة مثالية لتبادل الأفكار بين القطاع الخاص والحكومي وتضافر الجهود لإحداث تغييرات كبرى تؤثر إيجابا على البيئة حول العالم، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التطور والتنمية المستدامة دون الالتزام والتعاون بين أطراف المجتمع وممارساته.

وختم قائلا: «كون الكويت تولي اهتماما خاصا بالاستدامة، فإن شركة الكويت للتأمين تسعى دائما إلى مساندة جهود الدولة في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035».





الجامعة الدولية.. راعٍ بلاتيني

أكدت مديرة التسويق والتواصل لدى الجامعة الدولية - الكويت، ريهام نصار حرص الجامعة على المشاركة كراعي بلاتيني لمعرض الكويت للاستدامة حيث تم عرض العديد من المشاريع الطلابية التي تدعم مفهوم الاستدامة ومع تواجد الكادر الاكاديمي لكلية الهندسة لتعزيز دور الجامعة في تبني ودعم هذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية وإبراز دور مؤسستنا التعليمية في تحقيق رؤية الكويت 2035 للاستدامة.