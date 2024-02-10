KIB يحصد جائزة أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رائد بوخمسين: البنك وضع معايير متطورة للابتكار والتميز في خدمة العملاء

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تتويجه بجائزة «أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» (CFI)، للعام الثالث على التوالي. وهذا الإنجاز يؤكد التزام KIB المستمر وجهوده الدؤوبة في رسم مستقبل الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك الإسلامية وفق استراتيجيات مرنة وحلول مبتكرة.وحصد KIB هذه الجائزة المرموقة بعد أن أجمعت لجنة التحكيم المستقلة، وبمشاركة فريق التقييم في مجلة CFI، على اختيار البنك من بين مجموعة واسعة تضم العديد من المؤسسات المصرفية والمالية التي تم ترشيحها، وذلك نظرا لاستيفائه مجموعة المعايير المختلفة التي حددتها اللجنة، إلى جانب تميزه في تطبيقها، والتي تشمل ابتكارات القيمة المضافة للخدمات، مستوى خدمة العملاء، سياسات الحوكمة والقيادة التنفيذية، البنية التكنولوجية، التدقيق ومراقبة الجودة وإدارة المخاطر، وكذلك برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية.وفي معرض تعقيبه على تتويج البنك بهذه الجائزة المرموقة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين: إننا في غاية السعادة والفخر لحصولنا على هذه الجائزة من مجلة CFI. ونرى في هذا الإنجاز تأكيدا واضحا على التزامنا الراسخ بمواكبة تطورات صناعة الصيرفة في مجال الابتكار والتقدم التكنولوجي، إلى جانب التركيز الدائم على احتياجات عملائنا المتنامية. ونحن لا ندخر جهدا في المضي قدما للوصول إلى آفاق جديدة في عالم الصيرفة من خلال رؤية شاملة تركز على تبني استراتيجية التحول الرقمي، والالتزام بممارسات الاستدامة، والابتكار المسؤول، وتوفير خدمات مصرفية آمنة تضمن الراحة لجميع شرائح عملائنا.وأضاف: يواصل KIB العمل على الارتقاء بمنتجاته وخدماته إلى مستويات متقدمة بفضل رؤيته المبتكرة وبعيدة المدى، وهذا الأمر أثر بشكل إيجابي على النظام المالي في المنطقة. كما أن البنك قد وضع معايير متطورة للابتكار والتميز في خدمة العملاء، انطلاقا من تطلعه إلى إحداث قفزة في صناعة الصيرفة، حيث يعتبر KIB من البنوك الرائدة في توفير حلول مالية مبتكرة، ومساهما رئيسيا وفعالا في رسم مستقبل المصارف في الشرق الأوسط.واختتم بوخمسين تصريحه قائلا: أتقدم بالشكر الى جميع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي لدوره الداعم وسياساته الرشيدة التي يطبقها على القطاع المصرفي. كما أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة KIB والإدارة التنفيذية، لما يقدمونه من دعم مستمر من أجل تحقيق النجاحات المتتالية للبنك، وكذلك كل موظفي البنك لتفانيهم وتعاونهم في سبيل تطوير البنك وتلبية طموحات العملاء والمساهمين.وتجدر الإشارة إلى أن مجلة CFI تعتبر من أبرز المنصات الإعلامية في لندن، وهي متخصصة في تغطية مجالات الأعمال والاقتصاد والمال، كما يعد برنامج جوائزها واحدا من أكبر المحافل الدولية من حيث التخصص بتقييم وتكريم الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا في تقديم أعلى معايير الابتكار والتميز في القطاع الاقتصادي والمالي، على مستوى العالم.